Gli artigiani della Sardegna ricevuti in Vaticano da Papa Francesco: “Siate creativi e generosi”

Nell’Aula Paolo VI (Sala Nervi) nella Città del Vaticano, Papa Francesco ha incontrato ieri una delegazione 150 artigiani sardi di Confartigianato Sardegna. Il gruppo isolano ha fatto parte della rappresentanza di circa 6mila imprenditori, collaboratori, pensionati, familiari e simpatizzanti, provenienti da tutta Italia, durante la giornata organizzata dall’Associazione Artigiana. Fabio Mereu e Daniele Serra (presidente e segretario Confartigianato Sardegna): “Felici di aver offerto questa occasione ai nostri artigiani e alle loro famiglie, che troppo spesso lavorano nell’ombra, in silenzio e tra mille sacrifici”.

Durante l’udienza, il Papa ha ricordato come le macchine eseguano, gli artigiani inventano perché “mettono in gioco la loro creatività con il cuore, le mani e i piedi”. “Non tutti hanno la fortuna di avere le mani degli artigiani – ha detto il Santo Padre – e a loro dico: non scoraggiatevi a offrire posti di lavoro. Gli artigiani hanno occhi diversi per guardare la realtà e i loro prodotti “camminano” per il mondo”. Poi ha esortato il settore: “Gli artigiani siano “artigiani di fraternità e creino l’Artigianato delle relazioni” ovvero artigiani di una nuova umanità, creativa e generosa”.