Trasportava nella sua auto 20 chili di fuochi d’artificio, di “cipolle” e “trik trak” illegali e prodotti artigianalmente. Un sassarese è stato denunciato dai finanzieri della compagnia di Sassari con l’accusa di fabbricazione e commercio abusivi di materie esplodenti e omessa denuncia di materie esplodenti. Il giovane è stato fermato dai militari per un normale controllo mentre si trovava alla guida della sua auto. All’interno del veicolo i finanzieri hanno trovato fuochi d’artificio in quantità che superavano i limiti consentiti per il trasporto, già divisi in pacchi e pronti per la vendita. Perquisendo il mezzo i militari hanno travato nel portabagagli altri un altro pacco contenente i pezzi più potenti e pericolosi del mini arsenale pirotecnico fai da te: botti conosciuti come “cipolle” e “trik trak”, sprovvisti delle etichettature di riconoscimento e classificazione, palesemente prodotto illegalmente in maniera artigianale. Il materiale è stato sequestrato e il giovane è stato denunciato alla Procura.