Fibromialgia, al via domande per l’indennità regionale 2024

C’è tempo sino al 30 aprile per richiedere l‘indennità regionale fibromialgia per l’annualità 2024 nel Comune di residenza. Il contributo di 800 euro annui in favore dei pazienti fibromialgiaci residenti in Sardegna è stato istituito in via sperimentale nell’isola e promossa dal gruppo di Fratelli d’Italia attraverso la PL n. 319, primo firmatario Fausto Piga. “L’IRF, l’acronimo di indennità regionale fibromialgia rappresenta di fatto a livello nazionale la prima iniziativa economica concreta a supporto dei cittadini con fibromialgia – dichiara Fausto Piga – una patologia che non risulta tra le malattie invalidanti riconosciute dall’Inps e nemmeno inserita nei Lea, con la conseguente esclusione dell’esenzione dalla spesa sanitaria per visite, controlli e cure”.

“Le persone affette da fibromialgia, che nell’anno 2023 non hanno fatto domanda per l’ottenimento dell’Indennità regionale fibromialgia (Irf), possono rivolgersi presso il Comune di residenza e presentare richiesta per l’anno in corso entro il 30 aprile – ricorda Fausto Piga – mentre per coloro il cui beneficio è stato concesso nel 2023 sarà considerata valida la domanda già presentata e si dovrà compilare la richiesta di rinnovo allegando l’attestazione ISEE aggiornato”.

“Lo scorso anno sono state erogate circa 6400 indennità rendendo per la prima volta altrettanti sardi meno invisibili, un risultato straordinaria che non vuole essere un punto di arrivo ma bensì un punto di partenza – precisa Fausto Piga – intanto perché siamo consapevoli che non saranno certamente 800 euro a cambiare la vita delle persone, ma poi perché il vero obiettivo rimane quello di tenere alta l’attenzione della politica affinché si arrivi in tempi brevi al riconoscimento della fibromialgia nei Lea: il sistema sanitario pubblico deve riconoscere alle persone colpite da questa patologia tutto quello che c’è da riconoscere come già fa per i pazienti di altre gravi malattie garantendo pari dignità”