Fabio Concato e l’Orchestra Jazz Sardegna incantano la platea del teatro Comunale di Sassari

“Per me è una grande emozione cantare le mie canzoni con questi arrangiamenti straordinari . Grazie davvero per questa magnifica opportunità a Comeglio e ai meravigliosi musicisti dell’Orchestra jazz della Sardegna”. Parole di Fabio Concato, in concerto a Sassari con la straordinaria Orchestra jazz Sardegna sul palco del Comunale.

Grande musica al teatro Comunale di Sassari per il concerto “OJS Meets Fabio Concato”: dopo il tutto esaurito del 2018 ha bissato il precedente successo confermando la grande passione del pubblico per il jazz e per il grande cantautore milanese. Il progetto che ha portato sul palco l’affascinante connubio tra jazz e musica d’autore è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Sassari e il contributo dell’assessorato alla Cultura della Regione Sardegna, del MIC e della Fondazione di Sardegna.

L’entusiasmo e gli scroscianti applausi del pubblico hanno accompagnato le due ore di concerto non stop in cui Concato e la big band sarda hanno presentato composizioni storiche del musicista arrangiate per l‘Orchestra jazz della Sardegna (OJS) da Gabriele Comeglio, che per l’occasione ha diretto con la consueta competenza e coinvolgente brio la formazione. Concato, come sua abitudine, ha dialogato tra un brano e l’altro con gli spettatori raccontando aneddoti e stabilendo con la platea un rapporto empatico. Coinvolto dall’immenso calore del pubblico sassarese il cantautore ha abbandonato per qualche minuto il palco per raggiungere la platea e cantare in mezzo ai fan una delle sue canzoni più amate: Rosalina.

La scaletta ha messo insieme 18 brani appartenenti al ricco repertorio del cantautore in un progetto che grazie agli arrangiamenti di Comeglio ha messo in risalto le componenti jazz presenti in molte composizioni di Concato. La voce inconfondibile del cantante accompagnata dal sound della big band sarda ha regalato al pubblico una serata di grande musica ed emozioni in cui l’OJS è emersa nei momenti d’insieme e nei numerosi soli dei componenti. “Bella Bionda”, “Ti ricordo ancora”, “Domenica Bestiale”, “Buonanotte a te”, “Fiore di Maggio“, “Guido piano”, la scaletta ha ripercorso la lunga carriera di Concato che con i suoi brani ha scritto una “colonna sonora di ricordi” per tantissimi italiani. Acclamati a gran voce dal pubblico Concato, Comeglio e Ojs hanno risposto con due applauditissimi bis “Non smetto d’aspettarti” e “Rosalina”.