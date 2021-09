Alleanza fra l’Università di Sassari, il Banco di Sardegna, la Dinamo Basket e la Fondazione Mont’e Prama per promuovere e valorizzare la Sardegna attraverso iniziative culturali e sociali utili per il rilancio del territorio, con particolare attenzione al ruolo strategico delle risorse umane e della loro formazione superiore per lo sviluppo dell’Isola. Un’azione sinergica che si svilupperà con il progetto “Uniss: un futuro da Giganti”, presentato oggi nell’ateneo sassarese dal rettore, Gavino Mariotti, dal direttore generale del Banco di Sardegna, Giuseppe Cuccurese, dal direttore generale dell’Università, Marco Breschi, dal presidente della Dinamo Sassari, Stefano Sardara, e dal presidente della Fondazione Mont’e Prama, Anthony Muroni.

Il progetto prevede la realizzazione nel tempo di iniziative che prevedono il coinvolgimento di tutti i partner, partendo da una campagna di comunicazione realizzata dall’Università con la Dinamo Banco di Sardegna con l’obiettivo di promuovere la collaborazione tra le eccellenze culturali, rappresentate dai Giganti di Mont’e Prama, didattiche e scientifiche e sportive. Un messaggio per proiettare l’Isola sul mercato regionale, nazionale e internazionale grazie al gioco di squadra dei suoi giganti. La società di basket sassarese sarà il principale attore per veicolare i messaggi promozionali: oltre alla scelta già consolidata di portare sulle maglie simbolicamente i Giganti di Mont’e Prama, i leader delle tre squadre (la compagine maschile, la Dinamo Women e la Dinamo Lab) sono protagonisti di spot girati nella sede dell’Università, che saranno presto disponibili sulle piattaforme dell’Ateneo e su Dinamo Tv.