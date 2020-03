La Croce Rossa lancia due iniziative per fronteggiare l’emergenza del coronavirus che sta coinvolgendo anche la Sardegna. “Il comitato di Cagliari della Croce Rossa italiana, con il patrocinio del Comune di Cagliari, ha intensificato la sua azione sul campo promuovendo due nuove attività – spiegano con una nota -. La prima ha preso il nome di ‘Cri per te!‘ e consiste nel servizio di spesa e farmaci a domicilio per anziani, persone fragili e immunodepressi. Per concordare con gli operatori la consegna a casa che sarà effettuata dai volontari, sarà sufficiente contattare i numeri 800-065-510 e 344-3872366“.

In questa fase delicata, poi, la Croce Rossa ha avviato una campagna per reclutare volontari temporanei che possano dare il proprio contributo “Abbiamo bisogno di te è lo slogan scelto dal comitato di Cagliari che ha lanciato il corso di accesso a distanza ‘Safe & Kind‘. Il programma sarà incentrato su: sicurezza e dpi, primo soccorso e allentamento sistema 118 e sistema di Protezione civile – conclude la nota -. Per avere maggiori informazioni è a disposizione il sito: volontari.cri.it mentre le adesioni potranno essere inviate all’indirizzo mail volontario.temporaneo@cricagliari.it“.