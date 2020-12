Ci sono 226 nuovi casi di coronavirus in Sardegna (24.778 il totale) e altre quattro vittime. Questo l’ultimo aggiornamento contenuto nel bollettino emanato dall‘Unità di crisi regionale. I decessi riguardano due donne residenti nella provincia del Sud Sardegna, di 90 e 96 anni, un uomo di 76, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e una donna di 84 anni della provincia di Sassari. In leggero miglioramento il dato che riguarda i ricoveri, perché sono tre in meno, rispetto al penultimo aggiornamento, le persone che si trovano in reparti non intensivi per un totale di 616 pazienti. Diminuisce di due unità anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva che sono in sessantadue, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 14.482. Aumenta il numero delle persone guarite che sono 194 in più per un totale di 8.960, ai quali si aggiungono altre 115 guarite clinicamente. C’è stato un incremento di 3.121 test che porta il totale dei tamponi dall’inizio dell’emergenza a 403.381.

Per quanto riguarda la suddivisione nel territorio l’incremento maggiore si è registrato in provincia di Sassari, con 117 nuovi casi per un totale di 8.902, seguita dalla Città metropolitana di Cagliari che ha fatto registrare 63 contagi (5.353 il totale). Il Sud Sardegna arriva a 3.926 casi complessivo con i trentotto dell’ultimo bollettino, mentre aumentano di cinque unità a Oristano (1.981 il totale) e di tre in provincia di Nuoro (4.616).