Arriva in tarda notte dalla Regione la comunicazione degli ultimi esiti di altri sedici tamponi effettuati sul personale delle strutture sanitarie cagliaritane: tre i positivi. Questi ultimi esami portano a 84 i contagiati in totale in tutta l’Isola.

E sono gli ospedali ormai il luogo in cui in Sardegna il virus ha circolato. I sedici test sul personale sanitario di Cagliari seguono i 44 tamponi già svolti oggi di cui solo uno è risultato positivo.

Ieri l’Isola ha accumulato unicamente record negativi: si sono contati i primi due morti, uno nel capoluogo e l’altro a Sassari, dove il numero di contagi è schizzato a ventisei. Tanto che il nord dell’Isola, inclusa la Gallura, è diventata la provincia sarda più colpita con 35 infetti. Ma il picco riguarda gli ospedali di Sassari in particolare.

Salgono invece a 25 i casi nella Città metropolitana di Cagliari che oggi ha superato il Nuorese, fortunatamente inchiodato a 19 malati dopo l’allarme dei giorni scorsi. Intanto gli ospedali sono blindati in tutta l’Isola: da Cagliari a Nuoro, da Sassari a Oristano, fino alle strutture più piccole. Niente visite dei familiari ai degenti se non c’è il via libera della direzione ospedaliera.

Preoccupazione alta anche per l’approvvigionamento di materiale, attrezzature e dispositivi di sicurezza per i medici e gli infermieri negli ospedali e in particolare al Brotzu di Cagliari, dove è anche partita una raccolta fondi per donare mascherine e kit di sicurezza.