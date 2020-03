Non ce l’ha fatta il primo sardo contagiato dal coronavirus in Sardegna. La vittima, Carlo Tivinio, aveva 42 anni ed era titolare di un noto locale cagliaritano. Prima di essere risultato positivo al contagio aveva partecipato a una fiera sulla birra artigianale a Rimini. Era tornato in Sardegna con la febbre, quindi non aveva riaperto l’attività commerciale, perché era stato ricoverato all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari e da allora tenuto in coma farmacologico dai medici. Le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni e oggi ha cessato di vivere. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto tantissime persone che lo conoscevano e che sui social ora lo ricordano con numerosi messaggi di cordoglio.

