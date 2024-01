Carnevale e Sartiglia, ecco il calendario degli eventi a Oristano

Tutto pronto per la nuova edizione del Carnevala di Oristano. Il Comune Il Comune ha definito il programma con i vari appuntamenti che affiancano l’evento clou della Sartiglia dell’11 e 13 febbraio. Il calendario è stato stilato in collaborazione con la Fondazione Oristano, la Pro Loco e la Consulta Giovani.

Il cartellone si apre sabato 3 febbraio con “Aspettando Sa Sartiglia” e la sfilata per le piazze e le vie del centro storico delle maschere dalla Croazia Didi s Kamešnice, del Gruppo folk Città di Oristano e dei Tamburini e Trombettieri della Pro loco e dei Gruppi Sa Sartiglia Città di Oristano, con la musica di Vanni Masala.

Domenica 4 febbraio in piazza Sant’Efisio la benedizione dei cavalieri della Sartiglia e la Sartill’e Canna. Martedì 6 in Piazza Eleonora “I Pirati e la leggenda del Kraken“ a cura dei Super Animatori. Mercoledì 7 al Teatro Garau il “Gran Galà della Sartiglia”. Giovedì 8, in Piazza Eleonora prima il tradizionale appuntamento con la zippolata della Pro loco e la sfilata in maschera dei bambini delle Ludoteche e poi il Gran Ballo in maschera con la musica del Dj Sandro Atzena.

Venerdì 9, in Piazza Cova l’inaugurazione del Villaggio Sartiglia, musica e animazione con Marco Pinna. Sempre il 9 febbraio al Teatro San Martino l’inaugurazione della mostra di pittura e scultura dell’Associazione Culturale “Fattidarte. Sabato 10 in via Pietro Riccio inaugurazione della “Via Del Vino” con le proposte di diverse cantine del territorio. Da piazza Roma “Aspettando Su Bandu” con gli Sbandieratori di Feltre e Asti. Al Villaggio Sartiglia Live music con Blues Crab.

Domenica 11 in piazza Eleonora la lettura del Bando con il Gruppo storico dei Tamburini e Trombettieri della Pro Loco di Oristano accompagnati dagli Sbandieratori di Feltre e Asti e la Vestizione di Eleonora d’Arborea. All’interno del cortile del Palazzo degli Scolopi e in via Arborea sarà possibile assistere alla preparazione dei cavalli e dei cavalieri partecipanti alla Sartiglia. In Piazza Roma dj set “Sartiglia in Fest”. Lunedì 12 in piazza Roma sotto la Torre di Mariano la Vestizione di su Cumponidoreddu e a seguire in via Duomo la Sartigliedda dei bambini al termine della quale in piazza Roma seguirà “Sartiglia in Fest”. Nel Villaggio Sartiglia Note di Gusto e Live music con Saxallove (bossa nova Jazz) e degustazioni Street Food. Al Teatro Garau “Cantando a Carnevale – Omaggio a Sa Sartiglia”.

Martedì 13 in piazza Eleonora lettura del Bando con il Gruppo dei Tamburini e Trombettieri Sa Sartiglia. Scuderie aperte all’interno del cortile del Palazzo degli Scolopi e in via Arborea dove sarà possibile assistere alla preparazione dei cavalli e dei cavalieri partecipanti alla Sartiglia. Sempre in piazza Eleonora la vestizione di Eleonora d’Arborea. Gran chiusura alle 18:30 in piazza Roma con “Sartiglia in Fest”.