“Le condizioni della nave mercantile, incagliatasi sabato a sud della Sardegna, sono monitorate minuto per minuto da uomini e mezzi messi in campo dalla Guardia costiera di Cagliari. Dopo aver salvato i 12 membri dell’equipaggio, sono in corso i controlli nell’ambito delle operazioni di disincaglio e contenimento degli idrocarburi presenti a bordo della Cdry Blue”. Così il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, a proposito del cargo italiano Cdry Blue finito sugli scogli a Sant’Antioco. Il Reparto ambientale marino, in collaborazione con la centrale operativa del Comando generale della Guardia costiera, informano costantemente il ministro sugli esiti delle attività operative e continuano a pattugliare gli specchi acquei dove è avvenuto l’incaglio in attesa che l’unità antinquinamento della Castalia Supply Vessel Falisca, per conto del ministero dell’Ambiente, giunga nell’area dove si trova la nave incagliata.