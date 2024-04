Barumini conquista i francesi, successo al ‘Salon Mondial du Tourisme’

Barumini piace sempre di più ai francesi. I turisti d’oltralpe non rappresentano solo i visitatori più presenti nei siti archeologici come Su Nuraxi o il Polo museale Casa Zapata, ma continuano a prevedere le loro vacanze nel territorio.

La conferma arriva da Parigi dove la Fondazione Barumini Sistema Cultura era l’unico sito della Sardegna presente in occasione del Salon Mondial du Tourisme che si è tenuto al ‘Paris Expo Porte de Versailles’ dal 14 al 17 marzo scorso, con il suo stand preso letteralmente d’assalto dai tanti curiosi che si sono voluti avvicinare per chiedere informazioni sulle bellezze di Barumini.

Un momento importante di attrazione per nuovi visitatori che hanno intenzione di prenotare la loro vacanza a Barumini, ma anche per tantissimi altri turisti che già conoscono le bellezze del territorio e che pensano di ritornarci presto. “Un via vai che si è ripetuto nei quattro giorni dedicati a un evento che stando ai numeri con oltre 200 espositori provenienti da tutto il mondo e 66 mila visitatori ha permesso di affrontare un’altra vetrina di grande livello nel sistema fieristico internazionale”, precisano dalla Fondazione.

“Abbiamo ancora una volta voluto essere presenti a un appuntamento di grande respiro per il panorama mondiale del turismo a 360 gradi e per una occasione di grande importanza per noi nel nostro percorso di promozione verso la comunità internazionale del nostro enorme patrimonio archeologico e culturale – sottolinea Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini Sistema Cultura – Parigi e la Francia rappresentano un mercato molto importante per noi ma possiamo ancora attrarre nuovi visitatori e nuovi flussi, sfruttando la caratura internazionale di appuntamenti con questi”.