Assalto armato a tre portavalori al bivio per Siligo: cinque guardie giurate ferite, una è grave. Commando in fuga col bottino di 2 furgoni

Il carico di due furgoni su tre è sparito con i rapinatori, cinque guardie giurate ferite, una gravissima all’ospedale a causa del violentissimo impatto avuto con i mezzi del commando armato che questa mattina, intorno alle 8 sulla 131, all’altezza del bivio per Siligo (Sassari), ha preso d’assalto, dopo un terribile conflitto a fuoco, tre portavalori che si stavano dirigendo verso il sud Sardegna.

Almeno 5 i pick up usati per l’assalto e la fuga, due sono stati bruciati poco distante dal luogo della rapina. Il vigilante colpito a una gamba da un colpo di arma da fuoco, non sarebeb in pericolo di vita, mentre sarebbero gravi le condizioni del collega rimasto ferito durante il violento tamponamento e portato in ospedale con l’elisoccorso: l’impatto col cruscotto gli avrebbe provocato un grave trauma toracico. I banditi – un commando di non meno di 10 persone – hanno dato l’assalto e aperto il fuoco contro le guardie giurate, dandosi poi alla fuga.

Il commando bloccato i furgoni con un autocompattatore dei rifiuti e con un altro mezzo, che hanno poi dato alle fiamme per coprirsi la fuga. L’azione ha causato anche un tamponamento con altri tre vigilantes feriti, uno con con contusioni alla testa gli altri al torace: sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale a Ozieri e a Sassari. La statale è bloccata e ora è caccia all’uomo. I banditi sono fuggiti in direzione Mores a bordo di un pick-up e una Panda, trovate bruciate in una strada secondaria.

Il piano anti-rapina è scattato nella zona con posti di blocco, elicotteri della polizia e forze dell’ordine impegnate nella caccia all’uomo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO