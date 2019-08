Nuova doppia allerta della Protezione civile della Sardegna per caldo e incendi. Un’ondata di calore dovuta all’anticiclone africano che si sta spostando verso l’Europa meridionale da questa mattina a lunedì 12 porterà le colonnine di mercurio ai quaranta gradi, in particolare nelle zone interne dell’Isola. Per alcuni meteorologi potrebbe essere il fine settimana “più caldo dell’estate”. Solo da martedì si comincerà a respirare grazie all’arrivo di correnti più fresche e asciutte che riporteranno i valori più vicini alla media estiva. L’ondata di calore toccherà tutta l’Italia: nelle aree del centro e del nord sono previsti rispettivamente 38-39 e 36-37 gradi. Insieme a quello per il caldo, ieri è stato diramato anche il nuovo bollettino di pericolo incendi per la giornata di sabato 10 agosto. Attenzione rinforzata – di colore arancione – in buona parte della Sardegna, ad esclusione delle zone costiere del Nuorese e dell’Ogliastra.

