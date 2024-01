Ancora un incidente sul lavoro in Sardegna: fabbro cade dal tetto di un capannone e muore a Buddosò

Stava lavorando al montaggio di una tettoia in un capannone di un’azienda agricola a Buddusò quando – per cause ancora da accertare – ha perso l’equilibrio ed è precipitato da un’altezza di sette metri. L’impatto è stato violentissimo e per lui non c’è stato niente da fare.

Si tratta di Sergio Vannini, fabbro 62enne di Bono. Era titolare di una impresa a conduzione familiare, ‘Soluzioni in metallo srl’, per conto della quale stava effettuando i lavori. Sul posto i medici del 118 arrivati con elisoccorso e i carabinieri della stazione locale, che indagano sulla dinamica dell’incidente.