Al Brotzu la distribuzione dei ‘Regali sospesi’ dell’Unicef realizzati da Clementoni

Domani, 4 gennai, alle 14 nel reparto di pediatria, diretto da Maurizio Zanda, del San Michele, presidio ospedaliero dell’Arnas Brotzu, si terrà la speciale consegna dei Regali sospesi Unicef realizzati da Clementoni.

Saranno presenti la direttrice generale Agnese Foddis, il direttore sanitario Raimondo Pinna ed il direttore amministrativo Ennio Filigheddu.

Saranno i giocatori del Cagliari Calcio, assistiti dai Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari con loro comandante, Maria Pannuti, a consegnare i regali. A rappresentare l’Unicef Giuseppe Masnata e Paolo Ligas, rispettivamente Presidente regionale Sardegna e Presidente provinciale Cagliari.

“Nel corso di un ricovero in ospedale è essenziale incoraggiare il bambino a mantenere vivo un rapporto con la propria immaginazione, e a trasporre in storie e disegni le sue fantasie, le sue paure e i suoi bisogni – ha sottolineato la direttrice generale dell’Arnas, Agnese Foddis -. Il gioco diventa una strategia che può limitare al minimo i disagi causati dal ricovero in ospedale e contribuire alla lotta contro la malattia. Come Azienda, non possiamo che ringraziare l’Unicef per il progetto Regalo sospeso”.

I regali sospesi sono “speciali cofanetti regalo” creati da Clementoni e illustrati dallo street artist romano Merioone, dedicati al tema dei diritti dell’infanzia.

Ogni cofanetto, realizzato con materiali di riciclo, contiene: pennarelli, un activity book, un puzzle e un gioco memo, e consentirà ai bambini ospiti presso le strutture ospedaliere di trascorrere dei momenti di gioco, svago e socializzazione e allo stesso tempo garantirà a tanti bambini in difficoltà nel mondo di accedere a un’istruzione di qualità.

La campagna Unicef “Regalo sospeso”, che giunge quest’anno alla terza edizione, è stata ideata dai giovani volontari Younicef con la collaborazione di Clementoni a favore di 2.500 bambini ospiti in strutture ospedaliere e in case-famiglia in Italia e di tanti bambini vulnerabili nel mondo.

Per sostenerla è sufficiente versare un contributo minimo di 10 euro effettuando una donazione presso i Comitato locali Unicef e on line sul sito https://unicef.it/regalosospeso.