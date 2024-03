A Uta, donna al volante con 5 chili di marijuana: arrestata

Stava trasportando 5 chili di marijuana, ma la donna, una impiegata di 36 anni di Uta, è stata fermata dai carabinieri per un controllo e successivamente arrestata per detenzione e spaccio di droga. In Tribunale, dopo il processo per direttissima, è stata rimessa in libertà con l’obbligo di firma.

I fatti: era alla guida della sua Fiat 500, all’ingresso di Uta (sud Sardegna) quando ed è stata fermata a un posto di blocco. Dopo averle chiesto i documenti, i carabinieri si sono accorti che la donna aveva assunto un atteggiamento strano. I militari hanno così perquisito la vettura trovano la droga nel portabagagli. Sono in corso le indagini per stabilire la provenienza dello stupefacente.