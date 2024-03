A Cagliari il battesimo della nuova Luna Rossa

Data e orario del varo sono svelati: sabato 13 aprile dalle 13. Al Molo Ichnusa, da anni quartier generale del team Luna Rossa che ha scelto il Golfo degli Angeli come palestra a cielo aperto per lanciare la sfida ai neozelandesi, il nuovo monoscafo foiling Ac75 (50 nodi) scenderà in acqua per poi partecipare alla trentaduesima edizione della Coppa America, in programma dal 22 agosto a Barcellona.

“Come un aereo o quasi“, Luna Rossa vola: il battesimo del nuovo gioiello d’ingegneria Prada Pirelli avverrà dunque in Sardegna. Lo scafo è già nel capoluogo, anche se rimangono assolutamente top secret colore, caratteristiche e forme che saranno svelate tra due settimane. Attorno all’intera operazione c’è ancora il massimo riserbo e per il momento c’è l’ufficialità della data e dell’ora. La presentazione sarà in diretta mondiale con un un live streaming su Instagram, Facebook e Youtube.