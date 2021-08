Filippo Tortu dice la sua su Instagram, Lorenzo Patta rilancia e la bellissima foto insieme, in azzurro, frutto dell’impresa a Tokyo con la vittoria nella staffetta 4×100, diventa una dedica alla nostra Isola. “Forza Sardegna – si legge -. Questa medaglia è soprattutto per voi”. Gallurese l’uno, oristanese l’altro.

Tortu e Patta, gli olimpionici che hanno fatto arrivare l’Isola dove nessuno era mai riuscito, puntano i fari sugli ultimi fatti di cronaca. E qui la dedica diventa un messaggio di solidarietà. “A tutti i sardi che hanno visto la loro terra amata terra bruciare, gli sforzi di una vita andare in fumo, le loro coltivazioni in fiamme, il loro bestiame soffocare, il proprio duro lavoro sparire col vento”.

LEGGI ANCHE: Da Barella e Sirigu a Tortu e Patta: Europei e Olimpiadi, l’oro dei sardi

Seguono puntini di sospensione. Poi Tortu e Patta aggiungono: “A voi, popolo sardo, dedichiamo questa piccola gioia, che possa alleviare il dolore di queste settimane infernali”. Il pensiero è tutto per gli incendi nel Montiferru, con 20mila ettari andati in fumo, un fronte del fuoco che ha camminato per cinquanta chilometri sino all’Ogliastra.

Un’Isola intera ha esultata per Tortu e Patta. La 4×100 dell’atletica è una delle competizioni più amata e la cui popolarità è paragonabile solo a quella del calcio. Ecco perché la medaglia che Tortu e Patta hanno conquistato a Tokyo insieme a Jacobs e Desalu, ‘pesa’ davvero moltissimo.