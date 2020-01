La Dinamo Banco di Sardegna è già in Belgio in vista del nuovo impegno in Champions League. Martedì 7 gennaio a Oostende (palla a due ore 20), Sassari affronterà Filou: dopo la vittoria di sabato a Pistoia i ragazzi di Gianmarco Pozzecco si preparano al secondo impegno esterno consecutivo.

“Iniziare bene l’anno – afferma Matteo Boccolini, da nove anni preparatore fisico della Dinamo – ti fa trovare energie mentali e fisiche, dando sicurezza al lavoro e compattezza alla squadra. Contro Pistoia è stata una vittoria importante perché arrivata contro una squadra che aveva vinto le ultime cinque partite in casa e che ha un campo caldo, bello per la passione che si respira. Una vittoria ancora più importante perché veniamo da un periodo impegnativo fisicamente e mentalmente e vincere ha dato continuità al processo di crescita e coesione del gruppo”.

Il 2019 è stato un anno più che positivo per la Dinamo, che si lascia alle spalle il più vincente nella storia del club: “Penso che sia stato un anno importante e per alcuni aspetti un po’ ancora sottovalutato – prosegue Boccolini – secondo me i risultati hanno dimostrato la solidità della società ma anche la capacità di gestione dei giocatori da parte dello staff tecnico, fisico e medico. Sono convinto che esista veramente una struttura di altissimo livello che aiuta il giocatore da un lato a raggiungere una performance-condizione ottimale e dall’altra attenta nel controllo e nel monitoraggio costante dei parametri della sua salute. Il mio sogno è che questa struttura possa diventare un riferimento anche fuori dalla Sardegna”.

Tornando alla gara di domani, Boccolini osserva: “Sarà sicuramente una partita molto impegnativa e dura, Oostende è una squadra fisica e atletica. Oramai la parte fisica è molto più curata, quindi la velocità del gioco e la fisicità dei giocatori implicano un costo energetico importante. Lavorare sul recupero, sulla performance e sulla tecnica aiutano ad avere un costo energetico minore”.