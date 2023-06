Strade, mossa di Solinas dopo la figuraccia: accordo per i lavori sulla Sassari-Alghero

Il governatore ha cercato di metterci una toppa. Dopo l’attacco di Dario Giagoni – che ha accusato Solinas di “pessima gestione” dei lavori pubblici sulla viabilità – il presidente della Regione ha annunciato in pompa magna l’accordo con l’Anas per il completamento della Sassari-Alghero a quattro corsie. Entro luglio ci sarà la gara per l’affidamento dei lavori. “Un’opera attesa da tempo – dice Solinas -, fondamentale per il Nord Sardegna e strategica per i collegamenti di tutto il territorio”.

Solinas è commissario straordinario incaricato dal Governo per le opere viarie ed è anche alla luce di questo ruolo che è arrivato l’attacco del parlamentare leghista che ha parlato di “immobilismo” e di “situazione inaccettabile”. Ieri – quasi a voler rispondere indirettamente alle critiche di Giagoni – il governatore ha firmato con l’Anas la convenzione per la realizzazione del primo lotto (da Alghero a Olmedo) sulla strada statale 291 “Della Nurra”, per il completamento del collegamento Alghero-Sassari, e del lotto 4 tra il bivio di Olmedo e Fertilia, per la realizzazione delle bretella per l’aeroporto.

“Sul fronte delle strade e su altri importanti temi per l’Isola – ha detto Solinas – abbiamo rafforzato il confronto con il Governo. La Sardegna ha bisogno di rinnovare e potenziare la propria rete viaria, dalle piccole arterie sul territorio, fino ai grandi collegamenti fondamentali verso i principali centri urbani e gli scali portuali e aeroportuali dell’Isola. Un progetto ambizioso e irrinunciabile che rappresenta un obiettivo preciso: quello di colmare un gap infrastrutturale che costituisce un freno per lo sviluppo di tutta l’Isola. In questo quadro la Sassari-Alghero costituisce un tassello importante, un’opera attesa da decenni che finalmente potrà essere ultimata”.