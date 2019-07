Sono Nanni Campus a Sassari e Tomaso Locci a Monserrato i vincitori dei due ballottaggi che in Sardegna hanno chiuso ieri le Amministrative del 2019. Una tornata elettorale che si era aperta lo scorso 16 giugno con ventotto Comuni al voto, di cui cinque sopra i 15mila abitanti, quindi con possibilità di secondo turno. Ma a Cagliari, Alghero e Sinnai le sfide si sono chiuse al primo giro: nel capoluogo sardo e nella città catalana ha vinto subito il centrodestra con Paolo Truzzu e Mario Conoci rispettivamente; a Sinnai, invece, è stato il Pd a mettere il cappello sul Municipio attraverso Tarcisio Anedda.

Col ballottaggio di ieri, Nanni Campus sposta di nuovo a destra la città di Sassari dopo i cinque anni di Nicola Sanna segnati dalle risse targate Pd. Il chirurgo ex An – un mandato da consigliere regionale tra il 2009 e il 2014 – vince il ballottaggio del Nord raccogliendo il 56,22 per cento. Il rivale del centrosinistra, il magistrato Mariano Brianda, si ferma invece al 43,78, incassando uno svantaggio di dodici punti e spiccioli. A Sassari la partecipazione è stata del 41,10 per cento, un dato definitivo raccolto in tutte le 136 sezioni della città. Al primo turno l’affluenza raggiunse il 54,34 per cento.

Campus, che nel capoluogo del Nord ha già fatto il sindaco negli anni Duemila, non rappresenta il centrodestra che governa la Regione. Anzi: la sua candidatura è maturata durante i mesi invernali proprio in opposizione alla coalizione ‘tradizionale’ che alle Comunali ha corso con Mariolino Andrìa, arrivato solo terzo. Una presa di distanza cominciata nel 2014, quando il medico e docente universitario, allora onorevole uscente, annunciò pubblicamente il proprio sostegno alla candidatura di Francesco Pigliaru in Regione contro Ugo Cappellacci. Campus, peraltro, è uno dei pochissimi ex consiglieri regionali non indagati nell’inchiesta sui fondi ai gruppi per le presunte spese pazze dell’Assemblea sarda.

Quello del dottore è dunque un profilo che ha permesso al neo sindaco di pescare voti anche a sinistra, come si sapeva dalla vigilia. Specie nella base anti-Pd. Campus si è presentato alle urne da ‘civico’, proprio in opposizione alla politica declinata attraverso lo strapotere dei partiti. Al primo turno era arrivato secondo, poco oltre il 30 per cento, con un distacco di tre punti rispetto a Brianda che sembrava il favorito, invece l’ex An lo ha scavalcato nella sfida decisiva.

A Monserrato era nell’aria che Tomaso Locci riuscisse a tornare in Municipio. A giugno 2018 per l’allora fascia tricolore era andata malissimo: consiliatura finita in anticipo, dopo due soli anni di amministrazione, in seguito alla sfiducia decisa dall’assise civica. Politicamente Locci sembrava finito. Invece alle urne del 16 giugno, malgrado in corsa fossero in quattro, ha sfiorato la vittoria al primo turno chiudendo al 48,8 per cento. Non solo: il bis incassato dal neo primo cittadino è uno smacco al centrodestra che ad aprile aveva deciso di scaricarlo puntando tutto su Maria Caterina Argiolas, arrivata solo terza. Locci ha chiuso il ballottaggio al 67,51 per cento lasciando alla Picciau il 32,49 per cento. L’affluenza è stata del 41,15 per cento contro il 51,30 del primo turno. Alla fine una partecipazione in linea con quanto successo a Sassari.

Al. Car.

(@alessacart on Twitter)