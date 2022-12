Nuovo incarico al Dg sospeso dopo Sardara. E torna in ballo il generale della Gdf ‘licenziato’

Alessandra Carta

Antonio Casula, il Dg sospeso a maggio dopo il pranzo di Sardara e reintegrato ad agosto dalla giudice del lavoro, ha un nuovo incarico: da oggi prende in mano la Direzione generale di Forestas, l’agenzia regionale dove il manager, che iniziò la sua carriera professionale come insegnante di Educazione tecnica alle scuole medie di Riola Sardo, si è fatto le ossa nel pubblico impiego.

A nominare Casula è stata oggi la Giunta di Christian Solinas che si è riunita alle 13. Il nuovo Dg prende il posto del facente funzioni Maurizio Malloci e si assicura così un contratto di cinque anni da top manager.

Alla fine Casula, in un anno e qualche mese, fa andata e ritorno dalle stelle alle stalle, visto che a settembre del 2021, insieme ad altri tre colleghi, erano finito nel Cimitero degli elefanti, la ribattezzata Caienna della Regione, su ordine della Dg del Personale, Silvia Cocco, che dispose la stessa sorte per Cinzia Lilliu, Alessandro Naitana e Mauro Cadoni. Casula venne mandato lì dopo il pranzo di Sardara, “un pezzo di pane mangiato”, disse lui, che gli costò il posto da comandante al Corpo forestale perché anziché banchettare avrebber dovuto vigilare sul rispetto delle regole anti-Covid. Alla Lilliu, invece, venne portata via la guida della Centrale di committenza per motivi mai spiegati, mentre Naitana perse la direzione generale dell’Industria sempre per la partecipazione al pranzo alle terme. Per la cronaca: tutti i tre manager sono stati rimessi al loro posto dopo un ricorso al Tribunale del lavoro. Cadoni, invece, è andato in pensione.

Ad agosto, quando la giudice ha dato ragione a Casula e gli ha reintegrato, c’è stato un altro colpo di scena: ha annunciato di fare causa Fabio Migliorati, il generale della Guardia di finanza che era il comandante al Corpo forestale da qualche mese, portato in Regione da Nanni Lancioni, il consigliere del Psd’Az fedelissimo di Solinas, ed entrando lui stesso nel cerchio magico del governatore. Ma quando Migliorati è stato messo da parte per ottemperare all’ordine del Tribunale del lavoro, non ha guardato in faccia a nessuno e tramite il suo legale ha paventato pure una richiesta di risarcimento danni, se non gli fosse stata di nuovo assegnato l’incarico di comandante.

Adesso con la casella del Corpo forestale libera, in teoria Migliorati può rientrare in gioco, se Solinas ritiene davvero che quel posto vada di nuovo assegnato al militare. Di sicuro Casula torna da capo assoluto in Forestas, che ha il suo quartier generale in viale Merello a Cagliari.