Inizia oggi una settimana decisiva per la continuità territoriale aerea nei voli da e per la Sardegna che scade il 16 aprile. Serve una proroga ma questa è legata al fatto che l’Europa accetti il nuovo piano dei voli agevolati, proposto dalla Giunta, che poi dovrà diventare un bando per le compagnie. Questioni sulle quali sta lavorando il presidente della Regione, Christian Solinas, e che dovranno avere delle risposte definitive dopo il vertice tra la Regione e la Commissione europea previsto, inizialmente, per domani a Bruxelles. L’incontro, però, secondo quanto apprende l’Ansa, potrebbe slittare. La proroga riguarda i collegamenti da Cagliari e Alghero per Roma e Milano perché su Olbia il discorso è diverso visto che in vigore c’è un altro decreto e non c’è bisogno di prolungare la convenzione. Il problem in questo caso riguarda gli oneri di servizio pubblico senza le compensazioni economiche.

Il governatore continua le trattative con l’Ue per cercare di arrivare a una soluzione che comincia ad assumere carattere d’urgenza visto che dopo il 16 aprile è impossibile prenotare un volo da per gli scali dell’Isola e gli operatori del turismo hanno già dichiarato di aver subito delle perdite. La Regione lavora per trovare una soluzione (ancora in attesa del parere da Bruxelles) che prevede una doppia tariffa, per i residenti e non, e il libero mercato per i non residenti nella stagione estiva. Anche il Consiglio regionale dovrà discutere la situazione dei trasporti dopo il rinvio che ha causato lo scontro tra maggioranza e opposizione in occasione dell’ultima seduta. L’assemblea si riunirà il 4 febbraio quando la presenza di Solinas dovrebbe essere certa.