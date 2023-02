Trasformazione digitale e sviluppo economico: A Cagliari il grande evento “Sardinia digital summit”

Una giornata ricca di formazione, networking e confronto operativo tra i principali stakeholder territoriali, attraverso cui i vertici politici della Regione Autonoma della Sardegna possano rendere conto al sistema imprenditoriale e ai cittadini di quanto fatto e condividere le linee guida per la crescita, lo sviluppo e l’innovazione territoriale in un’ottica di programmazione futura.

La manifestazione si terrà a Cagliari, al T Hotel, Via dei Giudicati, 66, il prossimo 2 marzo 2023.

Annunciato il programma completo del Sardegna Digital Summit 2023, la decima tappa del Progetto Regional Summit, un viaggio dedicato alla ricerca dell’anima dell’innovazione dei diversi ecosistemi territoriali, che The Innovation Group ha intrapreso a partire dal dicembre 2018 e che ha toccato finora la Liguria, il Lazio (due edizioni svoltesi nel 2019 e nel 2022), la Campania (tre edizioni nel 2019, nel 2021 e nel 2022), l’Emilia-Romagna, la Lombardia e la Toscana.

Il Summit prevede una intera giornata di lavori (ore 9.30 – 17.00) dedicata alla Trasformazione Digitale e Sviluppo Economico, Cybersecurity, Transizione Energetica, Agenda Digitale, PNRR e Telecomunicazioni. 35 speaker si alterneranno su tre palchi e tre sale in contemporanea all’interno della prestigiosa location.

Il Summit si propone di delineare le principali iniziative in corso nella Regione Sardegna e nei sistemi territoriali per lo sviluppo delle infrastrutture digitali, per favorire l’evoluzione delle imprese e il miglioramento dei servizi di PA attraverso l’innovazione tecnologica e organizzativa.

La manifestazione ha, inoltre, l’obiettivo di individuare, valutare e valorizzare le migliori pratiche di sviluppo e di innovazione regionale, affinché siano conosciute a livello territoriale e nazionale e operino in un contesto di collegamento e sinergia. Si propone, poi, come momento di confronto tra i soggetti attivi nell’innovazione istituzionale, organizzativa e tecnologica della Regione Sardegna per l’attivazione di progetti e idee in un’ottica di lavoro collaborativo.



I lavori del Sardegna Digital Summit inizieranno alle ore 9.30 con la Sessione plenaria intitolata: “Trasformazione digitale, leva dello sviluppo economico in Sardegna”. L’intervento di apertura sarà affidato ad Andreina Farris, Assessore Affari generali, Personale e Riforma, Regione Sardegna. La Sessione proseguirà, poi, con gli interventi di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Docente Strategia d’Impresa ed Economia Aziendale, SDA Bocconi; Riccardo Porcu, Direttore Generale, Direzione Generale dell’Innovazione e Sicurezza IT, Regione Sardegna; Fabrizio Liberatore, Local Public Sector Sales Director, Dell Technologies;; Francesco Mola, Rettore, Università degli Studi di Cagliari; Michele Pais, Presidente, Consiglio Regionale della Sardegna; Antonio Scarfò, Sales Manager Local Public Administration, Fortinet; Stefano Visconti, Presidente, Unione delle Camere di Commercio della Sardegna.



I lavori proseguiranno con lo svolgimento di tre Sessioni Parallele in programma dalle ore 11.30 alle ore 13.30.

La prima Sessione intitolata: “Cybersecurity e Cyberwarfare: i rischi informatici in un mondo che cambia” sarà aperta da Simone Cugia, Direttore Sicurezza Servizi IT, Regione Sardegna e annovera, poi, gli interventi di Nunzia Ciardi, Vice Direttore Generale, Agenzia per la Cybersecurity Nazionale; Giorgio Giacinto, Docente di Ingegneria Informatica, Università di Cagliari; Francesco Greco, Dirigente Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, Polizia Postale e delle Comunicazioni Sardegna; Simonetta Sabatino, Head of Cyber Security & Workplace Management, Saras Group; Natale Ditel, Segretario Generale, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna; Mario Caligiuri, Professore Ordinario, Università della Calabria; Lorenzo Giudici, Director Cyber & Intelligence, Mastercard; Vittorio Ranucci, Territory Account Manager, Bitdefender; Francesco Rispoli, Team Lead & Sr. Systems Engineer – Local Government Southern Italy, Fortinet; Fabio Zezza, Country Lead Data Protection Solutions, Dell Technologies Italia.



La seconda Sessione parallela dal titolo: “Sardegna Green & Blue: diventare leader nella convergenza di transizione energetica e trasformazione digitale” prevede l’intervento di apertura di Stefania Versari, Direzione Generale dell’Innovazione e Sicurezza IT, Regione Autonoma della Sardegna e proseguirà con i contributi di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Docente Strategia d’Impresa ed Economia Aziendale, SDA Bocconi; Giacomo Cao, Amministratore Unico, Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna (CRS4); Giuseppe Mannina, Amministratore Delegato, Sideralloys; Fabrizio Giulio Luca Pilo, Prorettore delegato per il Territorio e l’Innovazione, Università degli Studi di Cagliari e Augusto Raggi, Head of Enel X Italia.



La terza Sessione parallela intitolata: “La Strategia dell’Agenda Digitale della regione Sardegna: Big Data, Cloud, IOT, Intelligenza Artificiale, Open Data, Robotica” vedrà l’intervento di apertura a cura di Francesca Murru, Direttore Servizio Agenda Digitale, Regione Sardegna e gli interventi di Stefano Mameli, Direttore Generale, Città Metropolitana di Cagliari, Roberto Morandi, Data Center Sales Engineer & CTO Ambassador, Dell Technologies Italia; Saverio Mucci, Vice President Government Lead for Italy, Mastercard e Maria Assunta Serra, Direttore Generale, Agenzia Sardegna Ricerche.



Nel pomeriggio i lavori riprenderanno alle ore 14:30 con la Sessione Plenaria Conclusiva del Summit intitolata: “PNRR, volano di sviluppo delle telecomunicazioni in Sardegna” con l’intervento di apertura di Riccardo Porcu, Direttore Generale dell’Innovazione e Sicurezza IT, Regione Sardegna e a seguire gli interventi di Marco Bellezza, Amministratore Delegato di Infratel Italia; Alessio Beltrame, Direttore Organizzazione, Pianificazione e Sviluppo Progetti, Fondazione Ugo Bordoni; Maurizio Decima, Professore Emerito, Politecnico di Milano; Sergio Nuvoli, Presidente, Corecom Sardegna; Gianni Fenu, Prorettore Vicario e Delegato ICT di Ateneo, Università degli Studi di Cagliari.



La partecipazione al Summit è gratuita ed occorre registrarsi on line al seguente link:

https://www.theinnovationgroup.it/events/sardegna-digital-summit/?reg=1&lang=it

È possibile visualizzare il programma dei lavori del Sardegna Digital Summit, aggiornato in tempo reale, consultando l’area web dedicata all’evento al seguente link:

https://www.theinnovationgroup.it/events/sardegna-digital-summit/?type=0&lang=it

Hanno contribuito alla realizzazione del Sardegna Digital Summit le seguenti aziende: Dell Technologies e Intell, in qualità di Main Partner; Fortinet, in qualità di Partner; Mastercard, in qualità di Diamond Sponsor; Bitdefender e Trend Micro sono, infine, Gold Sponsor del Summit.

Media Partner del Summit: Datamagazine.it; FASI; IctBusiness.it; PAsocial; RMNews; Sardegna Digital; Sardinia Post; Technopolis

Con il patrocinio di: ANRA, Comune di Cagliari, Smart Cities Italy.