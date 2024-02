Terza tappa del Job Day Sardegna 2024: giovedì 29 appuntamento a Nuoro

Sarà a Nuoro la terza tappa del Job Day Sardegna 2024, promosso dall’assessorato regionale del Lavoro e dall’Aspal. Appuntamento il 29 febbraio negli spazi del Centro Commerciale di Prato Sardo, alle porte della città e, come già nelle precedenti tappe, è prevista una ampia partecipazione di persone e imprese (sono 122, con 471 annunci per 2600 posizioni), giovani alla ricerca di una occupazione, ragazzi delle quarte e quinte superiori e, più in generale, di chi vuole avere maggiori informazioni su orientamento e formazione professionale. Al Job Day infatti avranno i loro stand anche le Università, gli Enti di formazione, gli Istituti tecnici superiori, le Istituzioni, le Forze armate.

I protagonisti saranno i Centri per l’impiego di Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono che saranno a disposizione dei cittadini per orientarli sulle nuove opportunità del mercato del lavoro e per supportarli nel candidarsi spontaneamente anche il giorno stesso dell’evento. Gli operatori dei Centri per l’impiego terranno anche seminari per facilitare la ricerca attiva del lavoro.

Le porte saranno aperte a partire dalle 9, mentre l’inaugurazione è prevista alle 10.30 alla presenza della direttrice generale dell’Aspal Maika Aversano e delle autorità civili e militari.

Intenso il programma dei lavori con convegni, seminari, incontri e soprattutto colloqui fra imprese e candidati negli stand e negli spazi allestiti in tutto il centro commerciale e nelle sale cinema.

In particolare sono previsti il convegno OrientaMenti (orientamento post diploma), Aspal4Future (un viaggio nel mondo dell’innovazione) e Cross the line, Europe for youth (sulle esperienze all’estero).

Momento particolarmente significativo sarà quello con un ospite d’eccezione come Elvis Tusha, tiktoker e content creator, che parlerà dei pro e i contro dell’intelligenza artificiale e di come questo strumento può essere utilizzato al meglio.

Le offerte di lavoro sono visibili nel sito www.jobdaysardegna.it . Le candidature ai colloqui possono essere fatte online o presentandosi direttamente giovedì. L’Aspal ha inoltre ha messo a disposizione un supporto telefonico. Per informazioni: www.aspalsardegna.it/novita/supporto-telefonico-job-day-sardegna-2024/