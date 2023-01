Pensioni basse e solitudine: così gli anziani vengono tenuti in ospedale. Costo: 11 milioni

Gli anziani sardi, quando vengono trattenuti in ospedale, passano in media quattro giorni in più del dovuto perché in casa non hanno familiari che possano assisterli e percepiscono pensioni che non permettono loro di pagare la retta in una Ras. Si aggiunga che nell’Isola manca ancora la sanità territoriale, quella fatta di case della salute che dovrebbero essere un presidio intermedio tra l’assistenza in ospedale, durante la fase acuta della malattia, e prima del ritorno a casa.

La fotografia sui cosiddetti ricoveri inappropriati è stata scattata mettendo sotto la lente i ricoveri degli ultrasettantenni. L’indagine è stata condotta da Fadoi, società scientifica di medicina interna che ha passato al setaccio 98 strutture sanitarie sparse in tutta Italia. Il costo di queste degenze non necessarie è di 11 milioni di euro per circa 16mila giornate.

Nell’Isola emerge che gli ospedali sono sempre più in affanno per carenza di posti letto e così aumenta sempre di più il numero di pazienti che vengono tenuti in osservazione nei Pronto soccorso in attesa si liberi un posto ‘vero’ ai piani. I letti mancano soprattutto nei reparti di Medicina, dove più spesso vengono ricoverati gli anziani, tuttavia l’emergenza resta diffusa un po’ ovunque. La degenza media dovrebbe variare da cinque a sette giorni, ma poi subentrano e prevalgono nelle scelte dei medici i fattori socio-economici.

“Il problema – commenta il presidente di Fadoi Sardegna, Carlo Usai – è dettato dal fatto che c’è una mancata integrazione ospedale-territorio con scarso numero di posti letto in Rsa, scarso numero di posti letto di degenza a bassa intensità, insufficiente numero di personale in previsione della futura realizzazione del Decreto ministeriale 77″ sulla medicina territoriale.

A livello nazionale, considerando che con la pandemia i ricoveri sono scesi da 6 a 5 milioni l’anno e che almeno la metà di questi sono over 70, le degenze in eccesso sono pari a 2,1 milioni di giornate.