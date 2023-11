Olivicoltura in Sardegna, numeri in calo. Ma dalle filiere arrivano nuove opportunità

L’olivicoltura in Sardegna, come in Italia e in Europa, non viaggia a gonfie vele sia sul fronte del numero di aziende (meno 36 per cento nel 2022 sul 2021) che su quello delle produzioni (meno 13 per cento tra il 2022 e il 2021). Ma se i numeri non danno un quadro particolarmente entusiasta, dall’altra, proprio questa situazione mette in luce potenzialità ancora inespresse completamente dal comparto in Sardegna. E per provare a invertire il trend la ricetta si presenta sotto forma di filiera e aggregazione. A dimostrarlo è il buon esempio dell’Apos (l’Organizzazione regionale dei produttori olivicoli) che punta ancora una volta a mettersi al centro del sostengo alle imprese di settore. È quanto emerso oggi dall’incontro organizzato alla sede della Camera di commercio Nuoro, dalla Società Cooperativa Agricola Op per il settore olio d’oliva, olive da tavola e altri prodotti, che fa riferimento a Coldiretti Sardegna, in collaborazione con Coldiretti Nuoro Ogliastra. All’appuntamento hanno partecipato oltre ai vertici di Apos e di Coldiretti Nuoro Ogliastra, anche un centinaio tra olivicoltori e trasformatori.

A portare i saluti e il messaggio di Coldiretti Nuoro-Ogliastra all’incontro sono stati il presidente e il direttore, Leonardo Salis e Alessandro Serra. “L’Op Apos ha avviato da tempo un percorso di crescita repentino in tutta la Sardegna e anche nel nostro territorio che cerca di diversificare e soprattutto di investire sui giovani che stanno sempre più occupando una fetta delle nostre produzioni – dicono – il fermento che esiste nel nostro territorio è la dimostrazione che c’è tanta voglia di superare la monocoltura del pastoralismo e questo ha dei riflessi importanti e positivi sui percorsi di ripopolamento in un territorio che soffre particolarmente il problema dell’abbandono”.

Dal lato del comparto, l’Apos continua a lavorare sui quei percorsi di aggregazione necessari a rendere protagoniste le aziende creando una base solida di imprese più strutturate. “L’aggregazione è un elemento fondante della sopravvivenza stessa delle aziende olivicole in un mercato molto dinamico dove l’esperienza delle realtà più strutturate va in soccorso di quelle meno strutturate anche per trasferire competenze e innestare fiducia – sottolinea Antonello Fois, presidente dell’Op Apos – abbiamo messo in campo tutte le nostre esperienze anche con il supporto di Unaprol e di Evo School, per sostenere il sistema oleario del Nuorese e rivitalizzare la filiera”. Tra i servizi offerti dall’Op ai produttori, hanno rimarcato i vertici Apos ci sono anche quelli di assistenza tecnica capillare nei territori.