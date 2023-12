L’economia sarda nel rapporto Svimez 2023, convegno alla Fondazione di Sardegna

“L’economia e la società della Sardegna nel rapporto Svimez 2023”. È questo il titolo dell’incontro in programma oggi venerdì 15 dicembre alle ore 17.00 alla Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta 2 a Cagliari. L’appuntamento cagliaritano conclude le lezioni del “Corso per il Governo locale” di Impact Sardegna organizzato dalla Scuola di politiche. I dati del rapporto Svimez che riguardano la Sardegna verranno presentati da Luca Bianchi, direttore della Svimez – Associazione per lo sviluppo dell’industria del Mezzogiorno.

L’incontro sarà introdotto da Carla Bassu (presidente Scuola di politiche), Gianni Fenu (vice-Rettore dell’Università di Cagliari) e Giacomo Spissu (Presidente Fondazione di Sardegna). Seguirà la discussione sul tema con Maurizio De Pascale (Presidente Confindustria Sardegna), Emanuela Marrocu (ordinaria di Econometria all’Università di Cagliari e vice-presidente Sie – Società italiana di economia) e Francesco Pigliaru (ordinario di Econometria all’Università di Cagliari, già presidente Regione). Durante l’appuntamento di venerdì, i coordinatori scientifici di Impact Cagliari, Carla Bassu e Stefano Rombi, consegneranno alle studentesse e agli studenti gli attestati di partecipazione al “Corso per il governo locale” inserito nel progetto Impact Sardegna.

Il corso, dedicato agli amministratori locali, ha trattato i temi delle istituzioni (legge elettorale, forma di governo comunale e provinciale, assetto degli enti territoriali); il ruolo delle Amministrazioni (competenze, funzioni politiche e amministrative, controlli); la gestione (contabilità, programmazione e progettazione) e la comunicazione istituzionale.

Il “Corso per il governo lcale”, inserito nel progetto Impact Sardegna, è realizzato dalla Scuola di politiche, in collaborazione con l’Università di Cagliari – Dipartimento di Scienze politiche e sociali, la Svimez e con il sostegno della Fondazione di Sardegna. Parallelamente al corso cagliaritano, il progetto Impact Sardegna ha proposto il corso “Territori, connessioni e innovazione” organizzato dalla Scuola in collaborazione con l’Università di Sassari – Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali e con il sostegno della Fondazione di Sardegna. Tra Cagliari e Sassari circa settanta tra studentesse e studenti hanno preso parte al progetto. La Scuola di politiche è stata fondata nel 2015 dall’ex premier Enrico Letta ed è giunta ormai al suo nono anno di attività. Il presidente della Scuola è Carla Bassu, la direttrice è Grazia Iadarola. Quello della Sardegna è uno dei corsi Impact attivi in Italia insieme a quelli di Torino, Genova, Potenza e Arcavacata di Rende-Università della Calabria.