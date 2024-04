L’assemblea Bper elegge nuovo Cda: Antonello Cabras è vice presidente

Il sulcitano Antonello Cabras (ex presidente della Fondazione di Sardegna) è il neo vice presidente del Consiglio di amministrazione di BPER Banca Spa. Fabio Cerchiai eletto presidente e Gianni Franco Papa, amministratore delegato. L’assemblea dei soci ha inoltre approvato il bilancio 2023, con un utile netto pari a 1.361.391.527 euro, e la distribuzione di un dividendo unitario in contanti pari a 0,30 euro ad azione (sono 1.415.850.518 le azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale) per un totale al massimo fino a 424.755.155 euro (al netto delle azioni proprie detenute in portafoglio alla data di stacco della cedola, cui non sarà attribuito alcun dividendo). Il dividendo – si legge sul sito del Gruppo Bper – sarà messo in pagamento dal 22 maggio (payment date), con data di stacco della cedola (ex date) lunedì 20 maggio e data di legittimazione al pagamento martedì 21 maggio 2024.

Il nuovo Consiglio di amministrazione per il triennio 2024-2026: è composto da Silvia Elisabetta Candini, Gianni Franco Papa, Andrea Mascetti, Piercarlo Giuseppe Italo Gera, Antonio Cabras, Elena Beccalli, Maria Elena Cappello, Monica Pilloni, Fabio Cerchiai, Matteo Cordero di Montezemolo, Fulvio Solari, Angela Maria Cossellu, Stefano Rangone, Gianfranco Farre ed Elisa Valeriani.

Il collegio sindacale è costituito dal presidente e sindaco effettivo Angelo Mario Giudici, dai sindaci effettivi, Michele Rutigliano e Patrizia Tettamanzi, e dai sindaci supplenti, Sonia Peron e Andrea Scianca.