L’agenzia Fitch promuove l’Isola: il suo rating è il più alto d’Italia

Buon controllo dei conti, delle capacità di ripagare i debiti e di programmazione dei fondi europei. L’agenzia di rating Fitch promuove la Sardegna e le affida un rating di lungo periodo classificato come Bbb+, superiore al rating dell’Italia, fermo a Bbb. Lo ha annunciato questa mattina il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, illustrando alla stampa il rapporto sul rischio finanziario e di insolvenza, stilato dall’agenzia anglo-americana.

“Per la prima volta una Regione ha un rating più alto dello Stato, cioè è più affidabile dello Stato italiano – ha sottolineato Solinas -. Ciò significa ciò che la Sardegna è finanziariamente affidabile”. Non solo. “Il rendiconto 2021 (differenza tra entrate e spese dell’anno, compresi i residui degli anni precedenti) per la prima volta dal passaggio alla contabilità armonizzata ha registrato un avanzo di amministrazione di circa 78 milioni di euro”, ha sottolineato Solinas. Sardegna virtuosa, secondo il documento, anche per la capacità di spesa dei fondi Ue 2014-2020. A fronte di una spesa media nazionale che si attesta intorno al 60 per cento, sul Por riprogrammato per effetto della crisi generata dalla pandemia, la Sardegna vanta una quota Ue superiore (69 per cento). A questo risultato ha contribuito anche la Vertenza entrate, con la riduzione di 380 milioni del contributo al risanamento della finanza pubblica nazionale.