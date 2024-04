Giornata Made in Italy, Confartigianato Sardegna: “Investire su qualità”

Tradizione e innovazione, manualità e robotica, intelligenza artigiana e intelligenza

artificiale, uomo e macchina, passato, presente e futuro, creazioni locali che guardano al

resto del Mondo. Anche Confartigianato Imprese Sardegna celebra la Giornata del Made in Italy, e allo stesso tempo del Made in Sardegna, omaggio all’Italia e alla Sardegna economica e sociale.

“Un ingrediente fondamentale per il “Made in” è senza dubbio l’artigianato – commenta Fabio Mereu, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – gli artigiani sono i veri artefici del “fare” italiano e sardo, non solo come attori economici ma come parte integrante delle comunità locali”.

Nella regione dove il 96,6% del comparto produttivo è composto da microimprese fino a 10 addetti, gli artigiani sardi ogni giorno, portano avanti le loro idee e il loro business facendo quadrare i conti, offrendo lavoro e creando prospettive di crescita per l’economia regionale. “Dobbiamo ripartire dalle piccole imprese, valorizzando la loro produttività, l’occupazione e l’eccellenza che rappresentano, che coniuga tradizione e innovazione, formazione e sostenibilità ambientale – conclude Mereu – gli artigiani sono protagonisti della ripresa economica e sociale perché offrono risposte positive alle crisi e confermano il loro ruolo di costruttori di futuro”.

Ma se domani, all’improvviso, dall’Isola scomparissero gli oltre 34mila imprenditori artigiani, che fine farebbe il Made in Italy e Made in Sardegna? L’impatto sulla popolazione sarebbe, tutto sommato, abbastanza contenuto: il 2,4% in meno. Ma gli effetti sarebbero quelli di uno tsunami sull’economia e sulle condizioni di benessere di cittadini e famiglie. Il valore aggiunto diminuirebbe di 4 miliardi di euro e circa 500milioni di euro di prodotti non varcherebbero il mare per essere venduti in giro per il mondo.