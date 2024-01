Estate 2024, nuova gestione per il Romazzino di Porto Cervo: esce Marriott, entra Belmond

di Ilenia Mura

Superbo, il Romazzino. Da uno degli angoli più suggestivi di Porto Cervo, esce Marriott, entra Belmond: il celebre hotel a 5 stelle della Costa Smeralda, passato di mano nel 2023, sarà gestito dal prestigioso brand hospitality di Lvmh, un colosso del lusso che vanta un fatturato di 79,2 miliardi di euro (nel 2022) con 196 mila dipendenti nelle 75 Maison di proprietà. Fra cui gli alberghi: dal Belmond Hotel Cipriani a Venezia al Belmond Reid’s Palace a Madeira, fino al Belmond Mount Nelson Hotel (Città del Capo) e il Belmond Copacabana Palace, a Rio de Janeiro.

Le camere con vista su una delle baie più romantiche del nord Sardegna sono momentaneamente chiuse, in attesa del nuovo capitolo che riparte da un rispettoso restyling di quelle che sono meravigliose opere d’arte dell’architettura sarda. Sarà una nuova impronta magistralmente concepita dalla nuova gestione che – in fatto di ospitalità di lusso nel mondo – vanta un portfolio di tutto rispetto.

Marriott mantiene il Cala di Volpe e Cervo hotel: la rivoluzione dell’ospitalità smeraldina, voluta da Smeralda Holding, accende così la stagione 2024 con il (new) “Romazzino, A Belmond Hotel, Costa Smeralda”. Le prenotazioni, di room e suite, 100 camere con vista mare e superlativi giardini impreziositi dalle Bouganville in fiore, sono “open”, mentre nel frattempo ogni dettaglio entra a far parte della strategia Hospitality Excellence del gruppo di lusso, leader mondiale LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton.

Estate 2024 Dalla prossima stagione estiva si cambia, questione di una strategia di lungo termine su cui Smeralda Holding fa pressing per tornare alle origini in fatto di destinazione esclusiva. In memoria di quella creatura pensata e voluta dal principe dall’Aga Khan (Karim al Husayni). L’accordo è stato siglato a febbraio 2023 con Sardegna Resorts, società totalmente controllata da Smeralda Holding e di proprietà del Qatar Investment Authority. Una firma che dà dunque il via ad uno dei più attesi opening della ricettività di lusso in Italia. Perché l’accordo fa parte di un progetto di espansione strategico che include proprietà uniche ed esclusive all’interno di un ventaglio di strutture di pregio, ricche di storia e tradizione. «Il Romazzino, con la sua spiaggia che spicca per la sabbia bianca, il suo paesaggio sconfinato e il suo ventaglio di attività – spiega l’amministratore delegato Belmond, Roeland Vos – saprà riportare il fascino originale dell’hotel come negli anni Sessanta».

Novità in vista anche per il Pitrizza, ma bisognerà attendere il 2026. Sarà il brand Cheval Blanc, sempre di proprietà di LVMH, a prendere in gestione l’altro albergo di lusso della Costa che riaprirà sotto il nome “Cheval Blanc Pitrizza, Costa Smeralda”, sempre dopo i lavori di restyling.

Karim Aga Khan

Romazzino e Pitrizza, due perle della ricettività nel cuore della Costa Smeralda progettate negli anni 60 dagli architetti Luigi Vietti e Michele Busiri Vici. Attraverso la firma di questi accordi, LVMH intende rafforzare ulteriormente la propria guida a capo dell’esperienza di lusso. Lo fa appunto con le due nuove destinazioni da sogno in Sardegna che usufruiranno dell’esperienza e del know-how dei due brand Belmond e Cheval Blanc.

La nuova strategia per il rilancio del turismo “esclusivo”, che prende corpo nel 2017, include la realizzazione di altre iniziative come l’introduzione di operatori di rilievo nel settore della ristorazione: da Nikki Beach, Zuma, Novikov, Beefbar e Matsuhisa e molti altri, in linea con il carattere unico e il patrimonio culturale della destinazione.

Senza dimenticare il valore aggiunto per la comunità, con l’aumento della possibilità di impiego e formazione per il personale. Tutti i lavoratori rimarranno a carico di Sardegna Resorts Srl, che manterrà anche la proprietà dei rami d’azienda che fanno capo agli hotel.

Smeralda Holding S.r.l. è una società italiana il cui azionista unico è Qatar Holding Smeralda Investment S.r.l., una società indirettamente controllata da Qatar Investment Authority (“QIA”). QIA è uno dei fondi sovrani più importanti al mondo, che nel 2012 ha acquistato la proprietà di un patrimonio immobiliare composto da quattro hotel (Cala Di Volpe, Romazzino, Pitrizza e Cervo), la Marina di Porto Cervo (uno dei più importanti porti nel Mediterraneo), un cantiere navale, il Pevero Golf Club, a cui si aggiungono altri asset minori come shops, uffici, appartamenti, bar, ristoranti e 2.300 ettari di terreni in Costa Smeralda.



