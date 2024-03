Dall’agroalimentare all’artigianato fino al turismo: Promo autunno, la vetrina dell’imprenditoria sarda a Sassari

È iniziato il conto alla rovescia per Promo autunno 2024: la Pubblicover ha messo in moto la macchina organizzativa della VI edizione della Fiera regionale della Sardegna, che si terrà il 18, 19 e 20 ottobre negli spazi di Promocamera in Predda Niedda a Sassari, dove una superficie totale di circa 8mila metri quadri accoglierà centinaia di stand. La manifestazione sarà ancora una volta vetrina per le eccellenze del mondo imprenditoriale sardo, che entreranno in contatto con decine di migliaia di visitatori.

Nei settori Silver, Gold e Platinum – che riconfermano l’“Allestimento vincente” – troveranno collocazione tutti i comparti istituzionali e commerciali, dall’agroalimentare all’artigianale, dall’arredo al design e quindi industria, assicurazioni, agenzie immobiliari e di viaggi, scuole di lingue, centri bellezza, acconciatori, gioielleria e fashion, settore auto, energia, tecnologia tanto altro. Sarà la prima fiera green. Verranno utilizzate attrezzature ecosostenibili come stampe e banner per migliaia di metri quadri, realizzate con materiali e inchiostri naturali. La Camera di commercio di Sassari, per ogni standista, mette a disposizione un rimborso spese pari al quaranta per cento.

La sesta edizione è stata presentata stamattina (20 marzo) in conferenza stampa nella sede dell’ente camerale alla presenza dell’ideatore e organizzatore Claudio Rotunno, del presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti, e della vicepresidente Maria Amelia Lai, del presidente di Promocamera, Francesco Carboni, dell’assessora alle Attività produttive del Comune di Sassari, Grazia Di Guardo, dell’assessore al Bilancio, Carlo Sardara, e di quello allo Sviluppo turistico Niccolò Lucchi Clemente, già assessore alle Attività produttive nel 2019.

A ospitare i grandi eventi sarà ancora una volta il settore Gold, riservato alle istituzioni e alle più importanti associazioni di categoria, strutturato per essere occasione di incontri e talk show in compagnia di esperti di settori quali design, architettura, istituzioni, food, mobilità ecosostenibile e altro. Il format è ormai consolidato per implementare le sinergie tra i piccoli e i grandi imprenditori, le organizzazioni istituzionali e gli esperti. Massimo riferimento fieristico per raffinatezza e pregio sarà invece il settore Platinum, all’interno del quale saranno collocate le aziende più prestigiose. Fiore all’occhiello della manifestazione sarà il padiglione wedding con le sue sfilate di moda sempre gremite di pubblico, un vero e proprio set fotografico in cui a dare spettacolo sono la bellezza e l’accuratezza degli abiti e il fascino delle indossatrici. Altro punto di forza sarà il padiglione food events, ormai immancabile con i suoi cooking-show sempre molto richiesti. Tra le altre attività sono da evidenziare i convegni dedicati al lavoro, al green e alle novità del settore automobilistico, che saranno presentati nella sala stampa appositamente predisposta dalla Regione.



“Se dopo cinque edizioni di successo siamo ancora qui a mettere in piedi un evento di tale portata, è perché fin dal primo momento abbiamo creduto nel territorio – ha affermato Rotunno – e il territorio ha risposto con convinzione mostrando tutto il suo potenziale, con numeri ragguardevoli sia tra le aziende partecipanti sia tra i visitatori. Quest’anno ripartiamo più motivati che mai, e siamo certi che le sorprese in positivo non mancheranno”.



Soddisfazione è stata espressa anche da Stefano Visconti: “Il ritorno di Promo Autunno è un segnale forte e importante per tutta l’Isola, in quanto i nostri imprenditori rappresentano un tessuto fondamentale per lo sviluppo dell’economia che ci impegniamo a valorizzare e promuovere. Per questo, ancora una volta siamo orgogliosi di dare il nostro voucher fiere alle aziende che intendono partecipare”. L’idea che Sassari possa ritornare ad essere un polo attrattore attraverso manifestazioni come Promo Autunno è l’auspicio del presidente di Promocamera Francesco Carboni, che ha evidenziato: “Il successo di questa manifestazione certifica, con i suoi numeri, quanto la vitalità di Promocamera sia importante per il nostro territorio, grazie a una struttura che ha già dimostrato straordinarie potenzialità nel valorizzare la crescita del sistema economico del Nord Sardegna”.



“Camera di commercio e Promocamera sono sempre vicini alle imprese – ha ribadito Maria Amelia Lai –, cercando di promuovere ogni attività e ogni evento che possa portare sviluppo al territorio, soprattutto a un territorio come il nostro che veramente lo merita”. “Promo Autunno è l’appuntamento fieristico più importante del Nord Sardegna – ha commentato l’assessora alle Attività produttive Grazia Di Guardo in rappresentanza del Comune di Sassari –. Nelle varie edizioni ha dimostrato di saper far convergere e valorizzare le energie imprenditoriali nuove e consolidate, che tengono viva la nostra Isola. Come Amministrazione comunale siamo felici che, anche quest’anno, sia stata scelta la nostra città e che la Promocamera sia riconosciuta ancora una volta come la sede più adatta per queste iniziative”.