Continuità, biglietti in vendita: una presa in giro. Ita, Aeroitalia e Volotea si fermano a marzo

Alessandra Carta

Si stanno rivelando una presa in giro gli annunci sui biglietti in vendita da parte delle compagnie che in Sardegna si sono aggiudicate i bandi della Continuità territoriale o hanno accettato di garantire ai residenti le tariffe scontate senza compensazione economica. Basta fare le simulazioni sui rispettivi siti per capire che i sardi si vedono continuamente negare il diritto alla mobilità. E ancora una volta la Regione si mostra incapace di vigilare sulla corretta applicazione delle regole.

Cominciano da Cagliari, dal collegamento con Linate: l’ultima partenza che si può acquistare è per il 20 marzo. Dopo di che, il vuoto. Chi ha necessità di prenotare il biglietto per una data successiva, non può farlo. “Siamo spiacenti ma non è stato possibile procedere con l’operazione richiesta. Ti invitiamo a riprovare”, si legge nella schermata della compagnia. Ma è sufficiente simulare una prenotazione a ridosso del 20 marzo per vedere che i biglietti acquistabili non vanno oltre quella data (il testo continua dopo l’immagine).

Situazione fotocopia nel collegamento tra il capoluogo della Sardegna e Fiumicino, sempre garantito da Ita. La possibilità di prenotazione un volo è limitata ai prossimi due mesi. Dopo di che il sistema non consente di fare alcuna programmazione: la vendita dei biglietti finisce anche in questo caso il 20 marzo (il testo continua dopo l’immagine).

Cambia la forma ma non la sostanza di Aeroitalia, la nuova compagnia che si è aggiudicata i collegamenti in Continuità territoriale da Olbia verso Linate (e viceversa). Il vettore, per seguire al pari dei concorrenti, ha fatto sapere oggi che sono acquistabili i biglietti con partenza dal 17 febbraio in poi. Peccato che la vendita si fermi al 25 marzo (il testo continua dopo l’immagine).

Sulla tratta Olbia-Fiumicino si viaggia invece che Volotea, fresca di Travel Awards come migliore compagnia low cost europea nel 2022. Il vettore di Barcellona si è assicurato il premio per il secondo anno consecutivo e per garantire il collegamento tra la Gallura e lo scalo romano non prenderà un centesimo. In ogni caso, pure Volotea con la vendita dei biglietti non va oltre il 25 marzo (il testo continua dopo l’immagine).

Se questa è la Continuità territoriale. La Regione, attraverso l’assessorato ai Trasporti guidato da Antonio Moro, di sicuro si giustificherà dicendo che questa incertezza dipende dal fatto che il nuovo bando sarà aggiudicato in via definitiva dopo la fine di gennaio, quando scade la presentazione delle domande per garantire le tariffe scontate senza oneri. Solo che ogni volta c’è una scusa e quando si deve prendere un aereo per motivo di salute o di lavoro, viene difficile capire le ragioni di una classe politica incapace di una programmazione a lungo termine. Si aggiunga che va risolta pure l’emergenza Alghero, dove non ci sono state offerte per collegare la Catalogna di Sardegna con gli scali di Fiumicino e Linate.