Asl 8, la terna di manager firma la progressione economica per 386 dipendenti

Alla Asl 8 di Cagliari, guidata dal direttore generale Marcello Tidore, è stata riconosciuta la progressione economica per 386 dipendenti. C’è una delibera che sancisce l’attribuzione delle cosiddette fasce “a far data dal primo gennaio 2022 – si legge in una nota”.

Il documento in questione, il numero 264, l’ha firmato lo stesso Tidore il 15 giugno. Alla Asl 8 il direttore sanitario è Roberto Massazza, mentre Gianluca Calabrò esercita le funzioni di capo amministrativo. Materialmente la progressione economica si concretizza anche con “il riconoscimento degli arretrati economici che sarà corrisposto ai dipendenti interessati con la prossima mensilità di luglio”.

I 386 dipendenti che hanno ottenuto l’attribuzione delle fasce sono inseriti in una graduatoria, frutto di “un lungo percorso nel quale sono state riscontrate non poche difficoltà, determinate dalla riorganizzazione dell’assetto aziendale in seguito, in particolare, all’acquisizione del presidio ospedaliero Cao“, ovvero il Microcitemico. “Ciò nonostante, anche grazie al dialogo costruttivo con la Rsu e le rappresentanze sindacali del comparto, si è potuto assegnare un dovuto riconoscimento ai dipendenti”.



Con le organizzazioni dei lavoratori, Tidore ha firmato l’accordo stralcio lo scorso 19 dicembre. “Merita di essere segnalato – prosegue la nota della Asl 8 – che dei 386 dipendenti ai quali è stata riconosciuta la progressione economica, ben 103 sono in servizio presso il Microcitemico. Ancora una volta la Direzione aziendale dimostra l’attenzione e la grande responsabilità che ha assunto al fine di garantire la riqualificazione del Presidio Cao”.

Cao, Massazza e Calabrò promettono “l’adozione di altre importanti azioni future”. Di certo l’attribuzione delle fasce è considerato dal management aziendale “un nuovo passo avanti con il quale la Asl di Cagliari vuole esprimere l’impegno verso i suoi dipendenti che prestano la propria attività lavorativa con dedizione e professionalità anche, a volte anche in condizioni di oggettivo disagio”.