Aeroporti sardi, numeri in crescita: lo scalo di Cagliari è nella top 10 nazionale per traffico passeggeri

Lo scalo di Cagliari-Elmas è nella top ten del traffico nazionale con cifre che aumentano nel confronto tra 2022 e 2023: è al nono posto con una quota del 5,29 per cento. E’ uno dei dati relativi agli aeroporti sardi forniti dalla direzione centrale programmazione economica e sviluppo infrastrtutte dell’Enac, con numeri in crescita dal periodo pre-pandemia fino all’anno scorso. In percentuale lo scalo di Olbia-Costa Smeralda è quello che cresce di più, con un incremento del 10,9 per cento e un passaggio da 2,9 milioni di passeggeri nel 2019 ai 3,2 del 2023. L’aeroporto di Alghero passa da 1,3 a quasi 1,5 milioni di passeggeri con un aumento del 7,7 per cento, mentre la crescita di Cagliari si ferma al 2,6. Ma con numeri assoluti più alti in Sardegna: da 4,7 a 4,9 milioni di passeggeri.

Numeri in crescita per Cagliari (10,4 per cento) e Olbia (3,7 per cento) se si guarda al confronto tra 2022 e 2023. Cagliari cresce sul nazionale (8 per cento) e sull’internazionale. La rotta sarda più battuta a livello nazionale è la Elmas Fiumicino, al 13esimo posto in Italia con una crescita del 13,8 per cento: si sono imbarcati nel 2023 361.470 passeggeri. Segue in classifica la tratta inversa, Roma-Cagliari. Olbia perde sul nazionale (meno 3 per cento) ma guadagna sull’internazionale (quasi più 14 per cento). Ad Alghero regge bene il traffico nazionale, mentre si registra un meno 10,7 sui collegamenti internazionali. I vettori principali del 2023 sono Ryanair per Cagliari e Alghero, Volotea per Olbia.