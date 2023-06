A Olbia la nave Moby più lunga del mondo. L’Ad: ‘I prezzi? Più bassi con stagione meno corta’

Moby Fantasy, la nave ammiraviglia della compagnia del Gruppo Onorato, è arrivata a Olbia. Un viaggio inaugurale da Livorno, tratta sulla quale il traghetto più grande del mondo sarà attivo per tutta la stagione.

Realizzata nel cantiere cinese Guangzhou Shipyard, Moby Fantasy aveva lasciato l’Oriente a maggio e dopo una lunga traversata di ventidue giorni, con al timone il comandante genovese Massimo Pinsolo, ha raggiunto lo scalo toscano. Era il 3 giugno. Adesso la copertura del collegamento più gettonato dell’estate.

A margine del viaggio inaugurale, ha parlato coi giornalisti Achille Onorato, amministratore delegato della compagnia. “La tratta da e per la Sardegna ha in media il prezzo dei biglietti più basso sui nostri traghetti, sia per quanto riguarda i passeggeri che per l’autotrasporto di merci. Sono prezzi competitivi e che riflettono l’alta qualità del servizio dato”.

A domanda precisa sul caro-traghetti di cui da più parti si parla, il manager ha detto: “Il vero tema è piuttosto la durata della stagione turistica che continua ad essere molto breve. Bisognerebbe cercare di fare una politica regionale che incentivi gli operatori locali a restare aperti un po’ di più. Questo non guasterebbe e andrebbe ad influire su tutto, trasporti e prezzi di questi compresi”.

Ancora l’Ad di Moby: “Oggi sono le navi, in generale, quelle che assicurano realmente i collegamenti su questa Isola. Il tema della continuità territoriale aerea è un altro problema, perché ci si dovrebbe muovere tutti per migliorare anche questo aspetto. Più persone raggiungono la Sardegna, più ci sarà richiesta di merci e quindi di posti nelle nostre navi per gli autotrasporti”.

Moby Fantasy ha misure da record: è lunga 237 metri, è larga 32 e ha una stazza lorda di 69.500 tonnellate. Può trasportare 3.000 passeggeri e ha un carico rotabile di 3.850 metri lineari. Il traghetto più grande del mondo ha anche elevati standard di sostenibilità che “rendono il Moby Fantasy anche tecnologicamente sofisticato rispetto alla tutela dell’ambiente e alla riduzione delle emissioni”.

Sempre sui numeri da primato, Moby Fantasy viaggia con 119 membri di equipaggio. Le cabine sono 441 cabine, “tutte con standard da nave da crociera – si legge in una nota della compagnia – , mentre in garage ci possono stare 1.300 auto o 300 camion. La potenza dei quattro motori, tutti di ultima generazione, è di 10,8 megawatt ciascuno, per una velocità di crociera di 23,5 nodi, con punte di 25″.