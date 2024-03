La carriera fumettistica di Leo Ortolani in una mostra al Lazzaretto di Cagliari

“I grandi maestri del fumetto italiano: Leo Ortolani” è il titolo della mostra organizzata dall’Accademia d’arte di Cagliari e dalla Cooperativa Sant’Elia 2003 con il patrocinio del Comune di Cagliari.

L’esposizione di circa 60 opere verrà allestita nella Sala archi del Lazzaretto di Cagliari dall’8 marzo al 28 aprile (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19).

Leo Ortolani rappresenta per la scena del fumetto italiano un caposaldo e un innovatore di quest’arte che da più di cento anni intrattiene milioni di persone in tutto il mondo. La mostra ripercorre le tappe della sua carriera, dai primi anni ’90 a oggi, attraverso una piccola parte del suo lavoro estrapolata da oltre diecimila tavole disegnate e centinaia di pubblicazioni in oltre trent’anni di carriera.

Le sezioni della mostra sono: Origini: 1) Le origini della carriera, gli esordi le prime tavole del futuro Rat-man; 2) Rat-Man: Le tavole del personaggio più celebre, l’uomo topo, Rat-man; 3) Il mondo di Leo: Alcuni estratti delle parodie a fumetti dei film più famosi, da “Star Wars” a “Harry Potter” passando per “300″; 4) Le meraviglie del mondo: Il rapporto tra fumetto e scienza con i lavori realizzati per l’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) insieme all’astronauta Paolo Nespoli; 5) Generazionə: Affrontare l’inclusione di genere con delicatezza ma anche tanta ironia; 6) Only Rat-Man fans: sezione dedicata all’omaggio a Rat-Man di grandi autori del fumetto e dell’illustrazione.

A omaggiare il grande autore vi saranno anche opere di professionisti affermati come Daniele Serra, Jean Claudio Vinci, Ilenia Loddo, Mario Atzori, Guido Masala, Ermenegildo Atzori e molti altri, che nelle giornate dell’8 marzo e del 13 aprile realizzeranno gli omaggi all’interno degli spazi espositivi della Sala archi.

Il 20 aprile verrà inaugurata la sezione delle dediche dei colleghi fumettisti dal titolo “Only Rat-Man fans”, e saranno messe in vendita le opere. Il ricavato andrà in beneficienza all’Associazione “Il sorriso di Pié”, presieduta da Barbara Piras, che da anni promuove iniziative per il reparto di Oncoematologia dell’Ospedale Businco di Cagliari.

Durante la mostra vi saranno laboratori e visite guidate per le scuole, inoltre gli studenti stessi verranno invitati a realizzare un disegno con tema “Rat-man” e in seguito selezionati per poter esporre nella sezione delle opere che saranno vendute per beneficienza.

Il bookshop è curato dalla fumetteria “Altrove Shop” di Cagliari.

L’iniziativa rientra nell’ambito della programmazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari ed è curata dall’Ati Cooperativa Sant’Elia 2003 – Accademia d’Arte di Cagliari Srl – Cooperativa Sociale La Carovana – Cooperativa Sociale Terra Mia.

“La mostra sarà aperta anche alle scuole – ha spiegato Chiara Corona, socia della Cooperativa Sant’Elia 2003 – perché ci piacerebbe che anche gli studenti partecipassero a Only Rat-Man fans e che i lavori migliori venissero esposti”. Fondamentale per la realizzazione dell’evento è inoltre poter contare su Giocomix come partner, che sostiene la mostra attraverso eventi, pubblicità e spazio apposito riservato.

In dettaglio il programma: la mostra sarà aperta dall’8 al 28 marzo dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. 8 marzo ore 17 apertura mostra a seguire alle 18 live painting degli artisti Daniele Serra, Ilenia Loddo. 13 aprile ore 18 live painting degli artisti Ermenegildo Atzori, Guido Masala, Mario Atzori, Jean Claudio Vinci. 20 aprile alle 17 inaugurazione della sezione della mostra “Only Rat-Man fans” e serata di beneficienza con vendita delle opere esposte nella sezione e aperitivo. Reading dei fumetti di Leo Ortolani a cura degli studenti di scrittura dell’Accademia d’arte di Cagliari. I possessori del biglietto acquistato prima potranno entrare alla mostra gratuitamente dal 20 aprile. 28 aprile chiusura della mostra.