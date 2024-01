Giornata della memoria, la carovana sarda ad Auschwitz. Sabato incontro a Nuoro con Castellina e Filippi

Si terrà questo sabato 27 gennaio alle ore 10.30 all’Isre di Nuoro l’incontro regionale dal titolo “In cammino sui binari della memoria – Giovani e partecipazione con l’Arci Sardegna. L’appuntamento è promosso da Arci Sardegna con il patrocinio del Comune di Nuoro e il sostegno del Centro servizi Sardegna – Centro servizi per il volontariato, del Forum regionale del terzo settore, in collaborazione con Istasac Nuoro – Istituto per la storia dell’antifascismo e dell’età contemporanea nella Sardegna Centrale e l’Anpi – Associazione nazionale partigiani italiani.

All’iniziativa, che si tiene a pochi giorni dalla partenza per Cracovia della carovana sarda di Promemoria Auschwitz, saranno presenti anche gli oltre 180 ragazze e ragazzi sardi che stanno partecipando al progetto. Oltre quelli degli organizzatori e dei partecipanti invitati sono previsti gli interventi dello storico Francesco Filippi, tra i saggisti più venduti in Italia, che interverrà sul tema “Storia e memoria come elemento di cittadinanza”, Vincenzo Calò della Segreteria nazionale Anpi che parlerà di Memoria e Costituzione italiana, Luciana Castellina, presidente onoraria nazionale Arci, la quale interverrà sul tema “giovani, partecipazione e cittadinanza europea”.

La giornata di formazione e dibattito, prevista in occasione del Giorno della Memoria, ha la volontà di essere un ulteriore tassello nel percorso di formazione che le ragazze e i ragazzi del Progetto Promemoria Auschwitz hanno intrapreso da oltre un mese per prepararsi al viaggio nella città di Cracovia, che si terrà dal 2 al 7 febbraio prossimi, dove visiteranno il Ghetto, la Fabbrica di Oskar Schindler e i campi di concentramento e sterminio di Auschwitz e Birkenau.