Fumetti, giochi e cosplay: ‘Giocomix’ torna alla Fiera di Cagliari

Mancano pochi giorni per la diciassettesima edizione del Giocomix il più grande festival del gioco e del fumetto della Sardegna che rinnova il suo appuntamento annuale il 6 e 7 aprile 2024. Confermata e ampliata la location della Fiera di Cagliari.

“Aperto al pubblico entrambe le giornate dalle 10 alle 20 – spiegano gli organizzatori – il Giocomix dispenserà due giornate di arte, cultura pop e “sano divertimento fuori dagli schemi” con un biglietto d’ingresso di 10 euro giornalieri, gratuito fino agli 8 anni di età compresi. La prima grande novità è l’ampliamento ulteriore degli spazi, arrivando a occupare, con l’aggiunta del piano superiore del padiglione I, più di 5mila metri quadri. Il Giocomix cresce ancora e si rinnova con la più grande mostra mercato sul gioco e sul fumetto mai proposta in Sardegna, con la partecipazione di importanti editori, grandi franchising e tantissimi espositori locali”.

La locandina della manifestazione è stata realizzata da Laura Braga. Ospite del Giocomix per la prima volta Leo Ortolani, uno dei fumettisti italiani più popolari di sempre, papà di Rat-man. Presenti anche la fumettista Yi Yang, che ha pubblicato con Bao Publishing, Salda Press e Coconino Press; Emilio Pilliu, disegnatore, illustratore e animatore, che presenterà Zeroventi, il primo fumetto di Einaudi; Jacopo Moruzzi disegnatore di Mega Tree Majokko, pubblicato su Scottecs Gigazine, porterà al Giocomix Punk Truffle per Edizioni BD; Alessandro Storace, sceneggiatore della serie manga fantasy Dada Adventure per Edizioni BD; la content creator e illustratrice Krisfits, che da anni diffonde la cultura hentai; l’autore Carlo Derudas che presenterà il suo ultimo saggio su Diabolik – il nuovo corso artistico (Npe).

Per celebrare il 25° anniversario dall’uscita dell’anime di One Piece, il Giocomix ha allestito presenta uno spazio dedicato al capolavoro di Eiichiro Oda.

“Da anni Giocomix si impegna a dare spazio a ogni forma di creatività – spiegano dall’organizzazione – . Ed è così che anche in questa edizione dedica un ambiente ancora più grande all’Artist Alley, dove gli artisti possono mettersi all’opera per realizzare illustrazioni, sketch e commissions, incontrare i fan e vendere le proprie opere: disegni, tavole originali e fumetti autoprodotti. Da sottolineare la presenza al festival di Kenneth Anderson, character designer e illustratore freelance, che ha lavorato con aziende come BBC, Disney, Tandem Films e Axis Animation e ha preso parte alla creazione del film di Sylvain Chomet nominato all’ Oscar The Illusionist”.

Da sempre al fianco del Giocomix, si rinnova la presenza dell’associazione Chine Vaganti, che proporrà due incontri: uno dedicato all’autoproduzione e una alle problematiche tra intelligenza artificiale e diritti d’autore. Presente anche la galleria d’arte internazionale Urbana Print&Gallery con una selezione di opere d’arte, street art e meravigliose tavole originali dei fumetti e degli autori più quotati a acclamati.

Sul fronte della narrativa per la prima volta ospite di Giocomix lo scrittore Andrea Butini, che ha pubblicato nel 2023 con Mondadori il dark fantasy L’Occhio del Gufo, il primo volume della Trilogia del Sole Pallido.

Ma il Giocomix sarà anche l’occasione per l’Accademia d’Arte di Cagliari di promuovere la bellissima mostra, organizzata al Lazzaretto di Cagliari (storica location di Giocomix festival, cui siamo molto affezionati), I grandi maestri del fumetto italiano: Leo Ortolani, visitabile sino al 28 aprile.

Come ogni anno il festival ospiterà centinaia di tavoli da gioco e postazioni videoludiche per un’esperienza unica e coinvolgente. “Ogni anno migliaia di giocatori hanno la possibilità di provare nuovi giochi, divertirsi con gli amici e partecipare a entusiasmanti tornei – spiegano gli organizzatori -: grazie alla sinergia tra associazioni, editori e punti vendita le aree ludiche sono tra i punti più attivi e dinamici dell’intero Festival. Tra queste segnaliamo quelle de La Tana dei Goblin Cagliari (Giochi da tavolo), il Risiko Club Cagliari (Giochi da tavolo), l’Associazione D7 (Giochi di Ruolo), l’Officina del Mek (Giochi di Miniature), Altrove Shop Cagliari, Dual Dimension e NekopoN Store (Giochi di carte), L’orso Babà (Giochi da tavolo DV Games, Ghenos Games, Demoela), Pokémon Millennium (PlayLab Pokémon GCC) e Solkitec & Toys (Asmodee)”.

Ma non solo: “Per la prima volta, il Giocomix diventa teatro per il lancio di nuovi prodotti – precisanbo dall’organizzazione -. Gli editori DV Games e Ghenos Games presenteranno in anteprima al Giocomix “Taco dorso capra cacio pizza”, ”Le 5 torri” e l’attesissimo ”Bang! Legend”’, tre nuovi titoli per la gioia di tutti gli appassionati. Inoltre saranno presenti tavoli per partite dimostrative di “Trio” freschissimo vincitore del premio Europeo ”As D’Or” come miglior gioco da tavolo. Domenica 7 Aprile alle ore 15, si svolgerà il torneo ufficiale di Bang! valevole per il campionato nazionale. Ospite presso NekopoN Store Giulia Riva, Art Director per Disney Lorcana, e illustratrice di numerose carte Giulia autograferà le vostre carte preferite insieme a Leonardo Giammichele, illustratore e colorista per giochi di carte, tra cui Disney Lorcana e alcune carte del progetto Monsters di Dario Moccia. Anche il già citato Kenneth Anderson sarà ospite in questi spazi a metà tra arte e gioco”.

Si conferma in questa edizione l’area indie dedicata all’autoproduzione di giochi e videogiochi in collaborazione con l’Associazione Sardinia Game Scene – per dare spazio alla creatività di autori emergenti e collettivi. Qui potrete scoprire e provare in anteprima tanti progetti ludici in fase di sviluppo.

“Il Giocomix si unisce ai festeggiamenti per i 50 anni di Dungeons & Dragons, il gioco di ruolo più grande del mondo – sottolineano -. Al primo piano del padiglione I potrete scoprire la nascita del gioco che ha cambiato la vita di milioni di persone! Una curata esposizione di manuali provenienti da tutto mondo per ripercorrere, partendo dal 1974, i primi decenni di Dungeons & Dragons. La mostra non ufficiale “50 anni di avventure ” è stata realizzata grazie al contributo di Daniele Mancosu, Daniele Prisco e Fabio Attoli. Inoltre sarà possibile assistere alla proiezione del film Dungeons&Dragons – L’onore dei Ladri e attraversare le porte della Dungeoncon, un’area pensata per muovere i primi passi nel mondo di Dungeons & Dragons e di Hero Quest”.

Durante il festival saranno festeggiati anche i 50 anni di Playmobil con una nuova area con tantissimi mondi tematici per giocare e divertirsi. Tavoli personalizzati, modelli esclusivi in esposizione e tantissimi set. E non mancheranno gadget e omaggi per i più piccoli. Le attività sono gratuite e aperte a tutti.

“Si rinnova l’appuntamento con le gare di costruzioni Lego, il mattoncino senza età più famoso del mondo. Al Giocomix troverete tante postazioni da gioco libere e gratuite, con decine di migliaia di pezzi di ogni tipo per dar vita insieme a qualsiasi creazione. L’area Nintendo in collaborazione con Pokémon Millennium, ha un ricco programma di attività e tornei. Siete pronti per il PlayLab Pokémon GCC e i workshop? Vi siete scaldati per il torneo di Mario Kart 8 Deluxe domenica alle 15? Sabato sul palco alle 14 vi aspetta il Super Poke Quiz! E per tutti i nostalgici ci sarà tanto Retrogaming tra cabinati, console vintage e tutte le più moderne console da emulazione per permettere a centinaia di giocatori di scoprire tutti i titoli che hanno fatto la storia del videogioco”.

Sul fronte della tecnologia non mancheranno simulatori e sistemi VR di ultima generazione, oltre che le console e i più moderni computer da gaming. A cura di Game Maker Academy due workshop dedicati alla creatività e alla tecnologia, per esplorare le nuove frontiere del disegno in un ambiente virtuale e del motion capture. Tanti i tornei in collaborazione con D-Gaming, Shardana Gamers, Komitomo e Tekken Sardegna.

Il palco del Giocomix sarà animato dall’amatissimo Cosplay Contest e dal travolgente K-Pop Dance Contest, eventi che richiamano centinaia di partecipanti da tutta la Sardegna. E poi altri dueappuntamenti: sabato alle 18 salirà Leo Ortolani, con un Talk Show sul fumetto, mentre domenica sarà il turno di Kangeon, con lo spettacolo “Minecraft per raccontare come si è formata la Terra”. Siamo inoltre felicissimi di annunciare Chiara Franchina, conosciuta su Tik Tok per le sue dance cover; DJ Shiru, fondatore dell’associazione giapponese Ocha Caffè, mattatore dei palchi di molti festival italiani e organizzatore del K-Pop Dance Fight Fest; i costumisti Alberta Avanzi e Lorenzo Nicolosi, conosciuti come i Piece of Cake Cosplay, vincitori di numerosi premi in Italia e all’estero. Allo stand della casa editrice Tenko, Mc Cavallo firmerà le copie delle carte da collezione Viral Squad.