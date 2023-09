Cala Gonone Jazz, il coro Istelotte in scena all’Acquario

Secondo appuntamento per la rassegna del Cala Gonone Jazz, sempre in Acquario, dove sabato 30 settembre, dalle 19,30 si esibirà il Coro Istelotte, voci storiche del canto polifonico dorgalese, collaboratori di lunga data con l’associazione Intermezzo, organizzatrice del festival. Al termine del concerto è prevista una degustazione offerta dalla Cantina Sociale di Dorgali. Fondato nel 1996, il Coro Istelotte è un coro maschile composto da diciotto elementi, lo scopo sociale dell’Associazione Culturale omonima è quello di recuperare i canti della tradizione e la valorizzazione delle poesie dei poeti dorgalesi.

Negli anni ha partecipato a numerose manifestazioni,rassegne e festival, sia in Sardegna, sia nel resto della penisola, così come in altri paesi europei tra cui Spagna, Portogallo, Croazia e Germania. Ha vinto – nel 1999 – la medaglia d’argento nella 2° rassegna internazionale del Canto Popolare a Barcellona. Terzi nella sezione cori maschili al concorso “A manu tenta” 7° memorial Bobore Nuvoli a Nuoro Ottobre 2021. Primi assoluti e primi nella sezione maschile nel concorso “Cantos e Ammentos” sesto concorso a premi “Antonio Garau” a Oristano nel novembre 2022. Dal 2016 è diretto dal Maestro Donato Di Iorio. Di Iorio, dopo gli studi classici, si è brillantemente diplomato nel 1986 in Pianoforte presso il Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso sotto la guida di Maddalena Condò, con cui si è perfezionato. Ha eseguito diversi concerti come solista e in formazione da camera nel Molise, Lazio, Abruzzo e Sardegna, mentre nel1990 ha vinto il concorso ordinario di educazione Musicale. Dal 1996 ha seguito i corsi organizzati dalla SIEM di Cagliari e dalla Scuola civica di Nuoro tenuti dai maestri Zucca (direzione), Costi e Rezza (canto), Strinna (percussioni), Ledda (informatica musicale). Ha seguito i corsi di Canto gregoriano tenuti dal m° F. Rampi. Dal 2011 dirige il coro “Lorenzo Perosi” di Dorgali e dal 2016 il coro “Istelotte”. All’Acquario sarà anche presente, sino al 7 ottobre, la mostra “No flash please”, un compedio fotografico curato da Giulio Capobianco che testimonia il lungo impegno di Intermezzo nel realizzare il Cala Gonone Jazz Festival: dai primi scatti del compianto Gino Crisponi (fotografo e fondatore del festival) passando per Agostino Mela, Tiziana Pala e molti altri, la mostra ritrae gli artisti che hanno dato lustro alla manifestazione dal 1988 sino al 2022.