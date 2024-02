All’Antica Casa Olla di Quartu il concerto narrativo dedicato al romanzo Accabadora

Creare un dialogo tra le arti. E’ l’obiettivo che si è fissata la Casa di Suoni e Racconti con la diciassettesima edizione della Rassegna di Spettacolo tra Parola e Musica – Significante, quest’anno intitolata Mutos. Dopo i primi appuntamenti tenutisi a Cagliari, la rassegna prosegue e fa tappa a Quartu Sant’Elena ospite dell’Associazione Culturale Il Formicaio e del suo programma Cambiamo la Narrazione inserito all’interno del progetto di coesione sociale Non solo il 25 Novembre promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Generazionali del Comune di Quartu Sant’Elena.

Venerdì 23 febbraio alle 20, il palco dell’Antica Casa Olla (via Eligio Porcu, 29 – Quartu Sant’Elena) ospiterà il concerto narrativo dedicato al celebre romanzo Accabadora di Michela Murgia, in cui parola e musica daranno voce e atmosfere sonore alla penna della nota scrittrice sarda recentemente scomparsa. La performance proposta vedrà in scena le voci del Living Canvas (per l’occasione composto da Anna Brotzu e Giorgia Sarigu) e le chitarre del musicista Andrea Congia. L’ingresso allo spettacolo sarà libero e per prendervi parte è consigliabile prenotare al numero 3453199602.

Significante proseguirà con i suoi consueti appuntamenti cagliaritani con la letteratura sarda domenica 3 marzo con lo spettacolo dedicato a Miele Amaro di Salvatore Cambosu (coproduzione Casa di Suoni e Racconti e Teatro del Segno). Il concerto narrativo sarà preceduto dall’usuale passeggiata culturale della serie A Bellu a Bellu, che per l’occasione sarà dedicata ai giornalisti che hanno raccontato la Città di Cagliari (a cura dell’associazione Culturale Sardegna – L’Isola che Vorrei). Significante continuerà poi nello stesso mese di marzo con altri due titoli: Paese d’Ombre di Giuseppe Dessì e Sulla Faccia della Terra di Giulio Angioni