Sant’Antioco, memoria e futuro: a Gergei un convegno su immigrazione e accoglienza

Il 6 aprile a Gergei un convegno, una mostra d’arte contemporanea dedicate ad Antioco, il Santo medico migrante Patrono della Sardegna, e la presentazione del nuovo libro del professor Silvano Tagliagambe “Il Mediterraneo dentro – La Sardegna tra memoria e avvenire”. L’evento, che si svolgerà nella struttura agrituristica Is Perdas, località Motti, è organizzato in occasione della 665° edizione dei festeggiamenti del Santo mauritano dall’associazione Sulcitana di Storia e Archeologia Arciere onlus e l’Associazione culturale Perdas Novas.

Sant’Antioco (opera di Livio Scarpella)

Sarà una giornata speciale per far conoscere la storia di sant’Antioco e dare un contributo sulla scia del successo delle precedenti edizioni nella capitale e nell’isola, per sensibilizzare le comunità sul tema dell’immigrazione, dell’accoglienza, della tolleranza, dell’arricchimento reciproco attraverso lo scambio culturale. Un appuntamento in cui si parlerà anche del “progetto Nuraghe” nel contesto più ampio del Mediterraneo, culla della civiltà e crocevia di popoli, culture e religioni, per lanciare, in un momento storico così difficile, messaggi di pace, unione e prospettiva per un futuro migliore.

L’esposizione artistica dal titolo “Antioco il Santo venuto dal mare” sarà visitabile fino al 30 settembre 2024, con ingresso libero. Si tratta di un progetto itinerante che il curatore Roberto Lai e i soci di Perdas Novas portano avanti in sinergia con l’obiettivo di dar vita alla promozione, divulgazione e valorizzazione del culto sulcitano attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea. La mostra comprende circa trenta opere d’arte contemporanea che richiamano la figura di Antioco, il Santo sulcitano, scelte tra pitture, mosaici e sculture maggiormente rappresentative che esprimono la propria visione ed interpretazione del messaggio di speranza e fratellanza tra popoli, ancora così fortemente attuale e necessario. L’esposizione sarà integrata dalle 12 tavole fotografiche del maestro Oliviero Olivieri.