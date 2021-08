L’Ebony Shine, yacht da 75,75 metri, è al porto di Cagliari. Costruito nei Paesi Bassi, è in acqua dal 2009. Il proprietario è Teodoro Nguema Obiang Mangue, 48 anni, conosciuto anche come Teodorín. Lui è il figlio del dittatore della Guinea equatoriale, Teodoro Obiang Nguema, in carica dal 1979. Nel paese africano faticano ad avere l’acqua potabile e metà della popolazione vive con meno di due euro al giorno. Il 48enne, invece, sorseggia champagne in giro per il mondo ostentando aerei, yacht e auto di lusso.

La Guinea equatoriale è un paese ricchissimo di petrolio. La famiglia del dittatore può vivere nello sfarzo assoluto grazie ai proventi dell’oro nero. Teodorín, nominato vicepresidente nel 2016, in più di un’occasione è finito nel mirino della giustizia internazionale con l’accusa di riciclaggio di denaro sporco e corruzione. Anni fa il Governo olandese, su ordine delle autorità svizzere, gli sequestrò proprio l’Ebony Shine; per lo Stato americano Teodorín, che ha anche una mega villa a Malibù, mantiene il suo stile di vita “saccheggiando il suo Paese”. L’ultimo fascicolo nei suoi confronti è stato aperto dalla Francia, sempre con un rosario di accuse che vanno dall‘approprizione indebita al falso.

L’Ebony Shine ha sette cabine e può accogliere sino a 14 ospiti. C’è posto per 24 membri dell’equipaggio. I confort ci sono tutti: dall’eliporto al centro benessere passando per la piscina e il cinema con 12 poltrone. Sauna e bagno turco fanno parte del relax. All’esterno si può apparecchiare un tavolo dove possono accomodarsi sino a 32 commensali. Tutte queste informazioni sono contenute nel sito online ‘Liguria nautica’, visto che l’Ebony Shine è stato visto in rada davanti al porto di Genova appena prima di Ferragosto. Adesso la tappa in Sardegna.

Il maxi yacht vale 100 milioni di dollari. È arrivato a Cagliari il 27 agosto, alle 7.41, proveniente proprio dallo scalo ligure, come risulta dal sito Vesselfinder.com, che traccia gli spostamenti delle grandi barche. L’Ebony Shine batte bandiera delle isole Cayman. È stato costruito nel 2009 e si chiamava ‘Ocean Victory’. Il nome attuale gli è stato dato nel 2014.