Nuoro, l’allarme di Aspen e Confesercenti: “Senza commissario rischia di saltare l’Europeade”

“Ci aspettiamo in tempi rapidi e celeri la nomina di un commissario cittadino che porti all’approvazione del bilancio e che possa recepire i nuovi fondi stanziati dalla Regione destinati all’Europeade, evitando così che questa fondamentale manifestazione salti. Sarebbe inaccettabile che Nuoro perda questa grande occasione per le attività commerciali della città e per la promozione del territorio”. Così Roberto Cadeddu, presidente dell’Aspen (azienda speciale della Camera di Commercio) e di Confesercenti Nuoro-Ogliastra, che già nei mesi scorsi aveva sollecitato il Comune sui ritardi per l’organizzazione della 59esima edizione dell’Europeade del folklore, prevista a Nuoro dal 24 al 28 luglio 2024.

“La nostra era una forte preoccupazione in merito alla pianificazione dell’evento, non era un attacco personale all’allora sindaco Soddu o alla politica, perché le associazioni di categoria non si occupano delle maggioranze dei Consigli comunali – spiega Cadeddu –. In una fase di grave stagnazione economica, una manifestazione come l’Europeade ricoprirebbe un ruolo di rilevanza vitale per la città, a maggior ragione considerato l’alto flusso turistico che caratterizza la Sardegna in quel periodo”.

“Abbiamo appreso con viva soddisfazione il fatto che la nuova Giunta regionale abbia ristanziato i fondi per l’Europeade – precisa Cadeddu – ma ora, vista la vacanza istituzionale che riguarda il Comune di Nuoro, organizzatore della manifestazione, ci aspettiamo la nomina immediata di un Commissario che porti a compimento questa volontà della città e del territorio. Non c’è più tempo da perdere. Siamo a totale disposizione, sia come associazioni di categoria sia come Aspen, per collaborare per il successo di questa fondamentale manifestazione”, conclude Roberto Cadeddu.