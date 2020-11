“Avete preferito il Billionaire alla nostra salute”. Così si legge in una scritta lasciata con lo spray nero sul muretto che costeggia il palazzo della Regione, in viale Trento a Cagliari. Chi abbia firmato il messaggio diretto alla Giunta di Christian Solinas e alla maggioranza di centrodestra, non è dato saperlo. Non è stata lasciata nemmeno una sigla. Ma sull’interpretazione non ci sono dubbi: la scritta è una contestazione alla gestione della pandemia da parte di Solinas e alleati. Tutto ruota intorno ai contagi legati alle discoteche, riaperte in Sardegna con un’ordinanza del governatore su suggerimento di Flavio Briatore, il patron del Billionaire a Porto Cervo.

Ad agosto la celebre discoteca della Costa Smeralda è diventata un focolaio del Covid-19. Ma lo stesso è successo a Porto Rotondo e in altre località dell’Isola. La Sardegna era praticamente Covid free, quando a fine luglio sono arrivati i turisti. Poi insieme alle presenze e alle località turistiche che hanno conosciuto il quasi pienone sotto Ferragosto, sono aumentati anche i contagi. E da allora è un crescendo, con la curva che cresce seppure lentamente rispetto ad altre regioni d’Italia. Si tratta di uno dei motivi per cui la Sardegna è zona gialla.

All’apertura delle discoteche in Sardegna, decisa il 9 agosto da un’ordinanza del presidente Christian Solinas, è stato dedicato oggi un ampio approfondimento a Report, programma d’inchiesta su RaiTre. È venuto fuori che la Giunta sarda era conscia del fatto che stessero aumentando i contagi. Ma due esponenti del centrodestra, Giovanni Satta (Psd’Az) e Angelo Cocciu (Forza Italia), entrambi galluresi, hanno detto di aver ricevuto pressioni dai gestori delle discoteche perché non si tenessero chiuse in modo da evitare il tracollo della stagione. Report ha ricostruito che i locali più grandi della Costa Smeralda appartengono a società che non pagano nemmeno le tasse in Italia.