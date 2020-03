Salgono a 51 i malati di coronavirus in Sardegna. Alle 21 la Regione ha comunicato il nuovo caso accertato a Sassari. È il quarto della giornata e si aggiunge a quelli registrati a Ozieri, Nuoro e Alghero. L’aumento dei contagi è nell’ordine delle cose: ci si sta avvicinando al picco, previsto per la giornata del 18 marzo, con 92mila pazienti in tutta Italia.

Nell’Isola si tratta di capire che effetti avranno gli arrivi dei giorni scorsi, quando da porti e aeroporti moltissimi residenti nelle zone rosse del Nord Italia e con seconda casa in Sardegna hanno raggiunto le abitazioni al mare. Un caso, questo, diventato terreno di scontro politico. Il problema è ciò è avvenuto senza controlli. Tanto che da ieri, con una doppia ordinanza del presidente Christian Solinas sono stati precettati sia i forestali che i dipendenti di Forestas. Si dovranno occupare di verificare che i 13.300 che si sono autodenunciati come provenienti dalle aree a rischio, stiamo rispettando l’obbligo della quarantena. Intanto la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, ha accolto la richiesta della Regione e dei sindaci e deciso la chiusura di porti e aeroporti. Nell’Isola potranno sbarcare solo le merci e le persone autorizzate.