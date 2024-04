Ha imboccato la statale 131 contromano con la sua Mercedes e si è scontrato con una Bmw che arrivava dal lato opposto. Un 63enne di Sardara, Marino Aru, è morto dopo l’incidente, avvenuto vicino al bivio per Mogoro.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso al Brotzu di Cagliari ma per lui non c’è stato niente da fare. In codice rosso anche il conducente dell’altra auto, Antonio Salis, 53 anni, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita: è ricoverato al Policlinico di Monserrato.