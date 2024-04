Cerca di violentare una donna in un cantiere abbandonato, arrestato 32enne di Olbia

Un 32enne di Olbia ha cercato di violentare una donna. Per fortuna le grida di aiuto hanno fatto allarmare alcune persone nelle vicinanze, in un’area adibita a cantiere vicino a un fabbricato in costruzione. Così le segnalazioni hanno consentito di sventare il tentativo di violenza: i carabinieri della sezione radiomobile della città gallurese sono giunti immediatamente sul posto.

L’uomo aveva sottratto il cellulare alla donna per impedirle di chiedere aiuto. La vittima è stata portata all’ospedale Giovanni Paolo II per essere medicata: aveva escoriazioni e segni di violenza sul corpo. Il 32enne invece è stato arrestato e portato in carcere a Bancali.